Mám na to i bez velkého týmu, dokázala si skeletonistka Fernstädtová

„Věděla jsem, že mám šanci to vyhrát. Poslední trénink nebyl tak dobrý, takže jsem byla trošku nervózní. Je to domácí dráha, znám ji,“ říká Radiožurnálu obhájkyně zlata z mistrovství světa juniorů Anna Fernstädtová.

22letá skeletonistka svůj druhý titul získala na dráze v Königssee, kde si bydlí a kde si skeleton před lety poprvé vyzkoušela. U tratí jí podporovala rodina, spolužáci i učitelé ze školy.

„Byla jsem z toho trošku nervóznější. Hodně mě to těší, protože v Americe jsem měla problémy s noži a pořád si trošku zvykám. Nevěděla jsem, jestli to vyjde,“ vysvětluje.

Po změně občanství získala pro Českou republiku už druhou trofej po nedávném triumfu v seriálu Interkontinentálního poháru, vítězství na MSJ je zároveň historickým výsledkem pro český skeleton.

„Mistrovství světa juniorů je v Česku mnohem důležitější než v Německu, pro ně je to nějaký malý závod. Chtěla jsem si i sama dokázat, že na to mám i bez velkého týmu,“ vypráví závodnice, která se v posledních týdnech připravovala s Lotyši.

Kvůli změně občanství nemůže rodačka z Prahy jezdit závody Světového poháru, takže se zatím nesetkala s elitní konkurencí. Ta ji čeká až za měsíc v Kanadě při seniorském mistrovství světa.

„Za tři týdny letím do Whistleru, tam je to zase úplně jiný závod. Jiné holky, jiná konkurence. Závodí se ve dvou dnech na čtyři jízdy, ne dvě v jednom dni. Bude to velká změna. S těmi holkami jsem tuhle sezonu ještě nezávodila,“ těší se Anna Fernstädtová.