Nevím, jak to bude reagovat, říká před novou sezonou o cukrovce skeletonistka Fernstädtová

Skeletonistku Annu Fernstädtovou čeká první kompletní sezona po zjištění, že trpí cukrovkou prvního typu. Pětadvacetiletá závodnice se s nemocí, která jí byla diagnostikována před olympijskými hrami v Pekingu, učí stále pracovat a cíle si bude dávat až po prvních závodech. Do sezony vstoupí koncem listopadu na Světovém poháru v kanadském Whistleru. Startovat bude na vylepšených saních a k dispozici má také novou fyzioterapeutku Barboru Lešákovou. Praha 17:58 31. října 2022

„Na závody v Americe se těším. Budeme tam po třech letech. Tím, že jsem ale s cukrovkou absolvovala jen jeden závod, nemohu zatím další očekávání říct. Nevím, jak to bude reagovat,“ řekla na tiskové konferenci Fernstädtová.

„Nejdřív jde o to naučit se s tím pracovat a dát to dohromady v jízdách. Uvidíme, jaké budou první závody a poté budeme pracovat dál,“ doplnila.

Pražská rodačka se o nemoci dozvěděla na začátku letošního roku. V minulé sezoně se potýkala s únavou a po vyšetření v Šumperku a pražském IKEMu se dozvěděla, že má cukrovku prvního typu, stejně jako její otec. Na olympijských hrách pak skončila sedmá.

„Na začátku jsme hodně experimentovali. Zjišťovali jsme, co jde a co ne. Řeší se to vlastně každý den od znovu. Není to tak, že to, co fungovalo včera nebo dva dny zpět, bude fungovat i dnes. Něco už máme vychytané, ale nemohu se na to spolehnout. Je nutné reagovat den ode dne,“ líčila Fernstädtová, která si měří hladinu cukru v krvi každých pět minut.

„Za ten rok už máme k dispozici spoustu dat a dovedeme se s tím slušně poprat. V závodním období se to ale vše promění," míní kondiční trenér Josef Andrle, který se s takovou situací potkal na této sportovní úrovni poprvé. Přestože podle něj bojuje Fernstädtová s cukrovkou úspěšně, má nemoc své důsledky.

„Jsou problémy udržet stejnou hmotnost nebo vnitřní prostředí sportovce. Když potřebujeme trénovat dynamické, silové a rychlostní tréninky, tak v tom dovede cukrovka se sportovcem slušně zacvičit. Ač jsou nejmodernější technologie, máme se ještě hodně co učit. Je to ale perfektní precedens pro ostatní sportovce, kteří se s tím mohou potkat. Můžeme ukázat, že je to možné,“ uvedl Andrle.

Změny v týmu, nové saně

Fernstädtová během roku trénovala v Šumperku, poté absolvovala tři soustředění v Königsee. Naposledy jezdila týden v Innsbrucku a další týden v Altenbergu. Pomáhat jí bude dál kanadský trenér Jeff Pain, novou tváří je fyzioterapeutka Lešáková.

Z rodinných důvodů skončili servisman Petr Kouřil a fyzioterapeut Jakub Marek. Více závodů absolvuje naopak Andrle.

Česká reprezentantka bude mít k dispozici také vylepšené saně.

„Jsou aerodynamicky lepší. Trochu reagují rychleji, když do toho dávám tlak a řídím. Jinak v tom ale není větší rozdíl. Je to ale pořád stejná značka, jen jiný model. Moc jsem toho změnit nemusela,“ uvedla.

Sezonu začne Fernstädtová 25. listopadu ve Whistleru. Poté budou na programu dva závody v amerických střediscích Park City a Lake Placid. "Vypíchla bych asi Světový pohár v Lake Placid, kde je má oblíbená dráha. Pak mistrovství Evropy (Altenberg) a světa (Svatý Mořic). Tyhle tři závody pro mě asi budou nejdůležitější," dodala Fernstädtová.