140 kilometrů v hodině, hlavou napřed. Fernstädtovou čeká skeletonový šampionát na nejrychlejší dráze světa

Do mistrovství světa ve čtvrtek vstoupí kromě biatlonistů také česká skeletonistka Anna Fernstädtová. Tu čeká šampionát v Kanadě na nejrychlejší dráze na světě, na které závodnice dosahují rychlosti kolem 140 kilometrů v hodině. A to hlavou napřed jen několik centimetrů nad ledem. Whistler/Kanada 16:59 7. března 2019

Anna Fernstädtová na olympiádě v Pchjongčchangu ještě v barvách Německa. | Foto: Arnd Wiegmann | Zdroj: Reuters

Při pohledu na sportovce, kteří se řítí ledovým korytem se někdy až tají dech, ale Fernstädtová, která loni na olympiádě vybojovala šesté místo ještě za Německo, že se člověk postupně vysoké rychlosti přizpůsobí.

„Jo, to si zvykneš. Ta dráha je docela pomalá, to nemáš ani 120 kilometrů za hodinu, to je pro nás pomalý. Takže to tady jde,“ smála se dvaadvacetiletá rodačka z Prahy v polovině ledna u její domácí dráhy v Königssee, kde nakonec organizátoři mistrovství Evropy kvůli přívalům sněhu zrušili.

Na světovém šampionátu v Kanadě se ale bude jezdit od čtvrtečního večera mnohem rychleji. Ve Whistleru jezdí dívky i přes 140 kilometrů v hodině, ale Fernstädtová si nemyslí, že by skeleton byl extrémně nebezpečným sportem.

„Myslím, že saně jsou horší, protože rychleji spadneš, protože ležíš výš. My jsme blíž k ledu, takže nespadneme tak rychle. Může se něco stát, to určitě, ale tak nebezpečné to není,“ říká česká reprezentantka.

Je pravda, že přestože vypadá jízda na skeletonu děsivěji než na saních, poslední fatální olympijská nehoda poznamenala právě sáňkařský sport. Před devíti lety právě na dráze ve Whistleru nedaleko Vancouveru přišel gruzínský sáňkař Kumaritašvili o život poté, co vyletěl při tréninku z trati a narazil do sloupu.

Poté ale přišly výrazné úpravy, a tak by i nejrychlejší trať na světě měla patřit mezi ty bezpečnější. Fernstädtová, která do loňska reprezentovala Německo, se před sezonou musela rozloučit i s elitním materiálem, který často hraje velkou roli.

„Jde o to, jakou kudlu si vybereš na závody. Musíš mít trošku štěstí, že si vybereš dobré na to počasí,“ mluví Anna Fernstädtová o nožích, po kterých skeleton jede po ledě a které jsou skoro stejně důležité jako správně trefený vosk na běžkách.

O tom, že se Anna Fernstädtová skvěle sžila se svým lotyšským materiálem přesvědčila na začátku února, když obhájila titul juniorské mistryně světa. Ale s elitními ženami soupeřila naposledy loni, protože Česko nemělo vyjetou kvótu pro Světový pohár. Mistrovství světa i s českou nadějí začne v 21.30 a během dvou dnů čekají nejlepší dívky čtyři jízdy.