Místo konce kariéry bude závodit za Česko. ‚Snad jsem se rozhodla dobře,‘ říká skeletonistka Fernstädtová

Skeleton patří v Česku mezi méně známé zimní sporty, ale to se v příštích letech může změnit. Ráda by se o to postarala Anna Fernstädtová, která si letos dojela pro šesté místo na olympiádě v Pchjongčchangu v německých barvách. Od aktuální sezony ale rodačka z Prahy reprezentuje zemi, ze které pochází. Praha 11:23 30. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Fernstädtová na olympiádě v Pchjongčchangu ještě v barvách Německa. | Foto: Arnd Wiegmann | Zdroj: Reuters

Helma jen pár centimetrů nad ledem rozráží vzduch v rychlosti, kterou byste na českých dálnicích jezdit neměli a dvaadvacetiletá dívka se řítí korytem hlavou napřed. Adrenalinový sport podobný jízdě na saních si ženy na olympiádě popové vyzkoušely v roce 2002 a od té doby konkurence i základna fanoušků skeletonu výrazně narostly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Snad jsem se rozhodla správně.‘ Skeletonistka Fernstädtová nově závodí za Česko

Anna Fernstädtová žila do jednoho roku v Česku, ale pak se přesunula do Německa, odkud pochází její otec. Po čase se usídlili se v Berchtesgadenu, odkud je o už je kousek k ledovému korytu v Königsee. V roce 2018 vybojovala zlatou medaili na světovém juniorském šampionátu ve Svatém Mořici a pak skončila šestá a olympiádě. Po životní sezoně ale přišlo překvapivé rozhodnutí.

„Měla jsem nějaké problémy s trenéry a byly i další důvody. Pak už mě to tak nebavilo,“ nechce Anna Fernstädtová moc rozebírat důvody odchodu od němckého reprezentačního týmu.

Přemýšlela co dál, ale na rozdíl třeba od rychlobruslařky Karolíny Erbanové myšlenky na konec kariéry rychle zahnala a domluvila se s českým bobovým týmem. Tyto dva sporty jsou totiž spojené přes jednu zastřešující organizaci. Změnou reprezentačního týmu ale přišla o možnost jezdit Světový pohár.

Bobisté mají nový bob a vyhlíží mistrovství Evropy. Už se není na co vymlouvat, říká jejich šéf Číst článek

„Je škoda, že nemám místo na Světovém poháru, ale máme pravidla, že se místo na něm kvalifikuje sezonu předtím. A protože Česko nemělo závodnice, tak jsme se nemohli kvalifikovat, takže tento rok ho ještě jezdit nemůžu,“ vysvětluje Fernstädtová.

Ale příští sezonu už by Světový pohár mohl být i s historicky první českou účastí. V žebříčku musí být do 45. místa. Aktuálně je díky bodům z Interkontinentálního poháru na 18. pozici. A to i přesto, že už nemůže využívat skeleton, na kterém závodila za Německo.

„Mám teď pro tuhle sezonu nový z Lotyšska, taky nové nože. Je to jiné než to, co jsem měla v Německu, takže si na to pořád zvykám a doufám, že jsem se rozhodla dobře. Uvidíme, jak mi to pojede, ale začátek byl teď dobrý.

A po Novém roce čeká Anne Fernstädtovou stěhování do Česka a hlavě 11. ledna mistrovství Evropy na velmi dobře známé dráze v Königsee, kde by se měla sejít konkurence srovnatelná se světovou elitou.