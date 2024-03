Škoda, že sezona končí. Teprve se začínám zahřívat, říká Ledecká po posledním sjezdu

Ester Ledecká zakončila sezonu jedenáctým místem. Česká lyžařka ho vybojovala ve finálovém sjezdu Světového poháru v Saalbachu, kde jí po dojezdu celý stadion zpíval k jejím sobotním 29. narozeninám. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznala, že pozornost rakouských fanoušků si užívala během celého týdne. Saalbach 15:36 23. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká v cíli závodu v Saalbachu | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Jak těžké si bylo krátce po dojezdu uvědomit, že vám celý stadion zpívá všechno nejlepší k narozeninám?

Bylo to milé. Vůbec jsem to nečekala, protože většinou jsem hlavou ještě někde na trati. Tohle mě hezky probudilo. Rakouské publikum mě má rádo. Stalo se mi den před závodem, že za mnou vyběhl nějaký chlapík z baru a křičel, že mě miluje. Říkal, že je můj fanoušek na instagramu a to se mi tady stává pořád, že mě někdo zastavuje. Většinou jsou to fanoušci z Rakouska, ale je tu plno lidí i z Česka, což je super.

Oproti pátečnímu super G jste byla na rovině ve střední pasáži pomalejší. Vnímala jste, že vám tam chyběla rychlost?

Pohrálo si tady s námi počasí. Každý měl při závodě trochu jiný vítr. Na rovině jsem cítila hodně silný protivítr, ale nemůžu to porovnat s holkama, které tam jely. Počasí mi nepomohlo, ale lyže jsem měla perfektně připravené. Je to prostě venkovní sport.

Zajela jste nejlepší sjezd v sezoně. Formu na konci máte výbornou..

Je škoda, že sezona končí. Mám pocit, že se začínám teprve zahřívat. Hlavně jsem předvedla jízdu, kterou jsem chtěla zajet. Neudělala jsem moc chyb. Je to venkovní sport, takže podmínky občas nejsou pro všechny stejné.

Jak dobře bylo vidět na trati?

Moc dobře ne. Měnila jsem i brýle. Nahoře bylo poměrně dobře vidět, ale dostala jsem report, že se to u cíle zatahuje, tak jsem si radši vyměnila brýle na oranžové a dobře jsem udělala. Dole nebylo nic moc vidět pod nohy, což bylo nepříjemné. Sjezdovka byla ale připravená skvěle, přesto, že ráno mi bylo největší vedro z celého týdne.

Ester Ledecká v Saalbachu bojovala, vítr byl ale proti (doslova). ️ Přesto si na závěr Světového poháru připisuje další hezký výsledek, kterým 11. místo ze sjezdu určitě je! ⛷️



Gratulujeme k vydařené sezoně a těšíme se na tu příští! pic.twitter.com/XT3QGvzUhO — Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) March 23, 2024