Čína chce za tři roky na domácí olympiádě úspěšné skokany. Mladé talenty poslala trénovat do Norska

Čína vyslala své zástupce do olympijských závodů skokanů na lyžích už dvakrát, ale ti neuspěli. Na příštích zimních hrách v Pekingu si ale organizátoři slibují od svých reprezentantů organizátoři lepší výsledky. Proto nejlidnatější země světa vyslala malou skupinku talentovaných sportovců do Norska, aby pod vedením tamních odborníků z některých vyrostli třeba budoucí medailisté. Lillehamer/Norsko 13:26 6. února 2019

Skoky na lyžích se Číňané učí v nejúspěšnější zemi tohoto sportovního odvětví Norsku. Celkem 22 Číňanů a Číňanek mezi 15 a 20 lety opustilo svou vlast a vyrazilo na zkušenou do Evropy. Teď se už jen deset nejlepších z nich připravuje ve vesnici nedaleko Lillehameru, tedy sedm tisíc kilometrů od Pekingu, kde se v roce 2022 budou konat zimní olympijské hry.

„Můj sen je postavit se během zimní olympiády v Pekingu na pódium. To je mé největší přání,“ přiznává v dokumentu NBC Jia Jia, které skoky na lyžích učarovaly a patří ve skupině k nejnadanějším.

„Někteří z nich mají fyzické předpoklady víc než dobré. Podle nich by dnes klidně mohli být světovými jedničkami, kdyby ale uměli skákat na lyžích,“ směje se v úvodu rozhovoru pro olympijský kanál Clas Brede Braathen, šéf norské skokanské federace.

Ta se Číně rozhodla pomoct s výchovou mladých závodníků, kteří nazuli lyže poprvé až právě ve Skandinávii.

„Největší strach mám z toho, že spadnu,“ říká Xiao Quingdong a není sám. Přidává se i Jia Jia, která se předtím věnovala gymnastice a nejlépe jí to šlo na trampolíně: „Jsem nadšená ze skoků na lyžích, ale pokaždé taky strašně nervózní, protože často přemýšlím nad tím, co bude, když upadnu.“

„Doufáme, že některé z nich dostaneme opravdu na takovou úroveň, aby byli na mezinárodní scéně konkurenceschopní. To by jim umožnilo startovat už za tři roky na olympiádě v Pekingu, což je celkem dost troufalé. Myslím, že od té doby, co loni v září dorazili a věnují se opravdu jen skokanskému tréninku a třikrát denně, není nereálné, že by se jim to mohlo povést. Dělají totiž daleko větší pokroky než třeba mladí Norové, kteří se předtím věnovali skokům jen okrajově,“ říká už s daleko vážnější tváří šéf norských skokanů na lyžích Braathen, který pomáhá vychovat co možná nejlepší čínské reprezentanty.