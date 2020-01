Nemáme špatný materiál, třeba za Japonskem neztrácíme, je to o přístupu, říká mladý skokan Sakala

Moc se jim nedařilo a až když se začaly objevovat alespoň body ve Světovém poháru, vedení českého skoku na lyžích jim odvolalo trenéra. A tak teď české reprezentanty koučuje Antonín Hájek. Jedním z nástupců nové generace skokanů je Filip Sakala, který letos poprvé startoval na Turné čtyř můstků. Liberec 16:26 19. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Sakala při závodu ve švýcarském Engelbergu na konci prosince loňského roku | Foto: Arnd Wiegmann | Zdroj: Reuters

„Mohl jsem před skokem sledovat, jak k tomu přistupují Rjoju Kobajaši, který je momentálně nejlepším skokanem na světě, a Stefan Kraft, rekordman a mistr světa,“ pochvaloval si pro Radiožurnál získané zkušenosti Filip Sakala, syn mistra světa v letech na lyžích a také olympijského medailisty Jaroslava Sakaly.

Turné čtyř můstků bral Filip Sakala jako velkou výzvu. Dvakrát se probojoval do hlavního závodu: „Čekal jsem od sebe víc, ale dva postupy v nabité kvalifikaci jsou OK. Pro mě je 56. místo na světě v první sezoně splněním určité laťky. Doufám, že příští rok přijedu úplně jinak připravený.“

Nejen skokanské zkušenosti mohl na můstcích v Německu a Rakousku sbírat. Často třeba slýchával o tom, že Češi zaostávají s výbavou a materiálem. Přesvědčil se, že tak špatné to ve srovnání se špičkou není.

„U nás je povědomí, že máme špatný materiál. Viděl jsem ten Kobajašiho a mohu říct, že za Japonskem neztrácíme. Koukal jsem na kombinézu, boty. Vidím, že to není ve výbavě, ale v jeho přístupu,“ porovnal Sakala.

Hlavně to ale byla obrovská škola pro něj samotného. Poznal, že musí, a nejen on, ještě hodně přidat, aby pravidelně bodoval ve Světovém poháru, prosadil se v budoucnu na Turné čtyř můstků nebo mohl napodobit otce v případě medaile ze zimních olympijských her.

„Člověk dlouho žije v tom, že dělá vše správně a že je dobře připravený. Pak ale přijde do konkurence a naživo vidí, že to, co dělal doteď, bylo špatně a rezervy jsou ohromné,“ přiznal Sakala.

„Věřím, že pokud zvládnu práci přes léto, mohlo by to být dobré. Ale uvidíme. Svět se vyvíjí rychle a my na to musíme reagovat,“ hodnotil.

Jedna reakce už přišla. A vlastně souvisí s tím, že skokanské mládí se zatím výrazně v mezinárodní konkurenci neprosadilo. Od kormidla české reprezentace byl odvolán kouč David Jiroutek. Jeho pozici převzal dosavadní asistent Antonín Hájek. Do konce sezóny se jen těžko dají očekávat velké změny. Podle Sakaly ovšem nejde jen o osobu trenéra.

„Záleží na tom, jak změnu sportovec přijme. Já ji beru jako impuls v tom, že musíme makat. Vedení udělá cokoliv, aby výsledky zlepšilo. Respektuji názor Romana Koudelky, stejně jako Davida Jiroutky, ale myslím, že musíme jít dál a posunout se. Je to tvrdá změna, ale kromě Romana naše výsledky opravdu nejsou ideální,“ uvědomoval si Filip Sakala při povídání o současnosti a hlavně budoucnosti skoků na lyžích v České republice.