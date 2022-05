Pokud neseženeme peníze, skoky na lyžích v Česku možná zaniknou, říká šéf úseku Janda

Problémy českých skokanů na lyžích dál pokračují. Chybí kvalitní zázemí, výsledky se nedostavují a už dokonce odcházejí i samotní reprezentanti a trenéři. Šéf skokanského úseku a současný poslanec za ODS Jakub Janda navíc musí řešit nepříjemnou záležitost - sehnat do rozpočtu několik milionů korun. Praha 17:05 27. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český skokan na lyžích Roman Koudelka na středním můstku v olympijském Pekingu | Foto: Matthias Schrader, AP | Zdroj: Reuters

Na úspěchy, které zažíval Jakub Janda na začátku nového tisíciletí, budou čeští skokani ještě dlouho čekat. Výrazně o tom napověděla už minulá sezona - nejlepší výsledek v ní zaznamenal 18. místem Roman Koudelka. Zbylí čeští reprezentanti propadli, a to i na olympijských hrách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jakub Janda pro Radiožurnál sport promluvil o finančních problémech českých skokanů na lyžích

Skokanský úsek teď řeší několik problémů - kromě chybějícího zázemí (v zimě je sportovcům k dispozici pouze jeden můstek v Harrachově) postrádá i zhruba tři miliony korun od sponzorů, bez kterých nedokáže zajistit příští sezonu.

„Pokud neseženeme na komerci tři miliony korun, skoky na lyžích u nás možná zaniknou. Takový je teď obrázek, musíme se hodně snažit, ale věřím, že se nám to povede a tento sport tady umřít nenecháme,“ řekl Radiožurnálu Sport šéf českého týmu a bývalý úspěšný závodník Janda.

Reprezentační dres navíc opouštějí sami skokani, během této sezony skončili Viktor Polášek, Vojtěch Štursa i Čestmír Kožíšek. A protože Filip Sakala se připravuje individuálně, zůstal v národním týmu Roman Koudelka. Výrazné posílení nadějnými mladíky je v nedohlednu.

„Máme tam jednu nebo dvě generace propad. Máme ale nějaké talenty, které je třeba dopilovat k tomu, aby byl přechod z juniorské do seniorské kategorie co nejlepší. Věřím, že během pár let se nám podaří je dostat do Světového poháru, aby tam podávali ty výkony a alespoň bodovali,“ dodal Jakub Janda, který jedná i o složení trenérského štábu.

Asistent kouče Vasji Bajce a bývalý reprezentant Jan Matura totiž kývnul na nabídku Francie, která rozhodně nepatří mezi skokanské velmoci.

„Skoky na lyžích u nás nejsou v dobré kondici. Stejně jako odcházíte z práce do práce, tak šel Honza za lepší nabídkou. My jsme mu takovou nabídku dát bohužel nemohli, nejsme na tom finančně tak silně,“ přiznal Janda.

I v následujících letech tak budou Češi pravděpodobně ve spodních patrech výsledkových listin.