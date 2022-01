Cesta je přede mnou ještě dlouhá, říká skokan Koudelka po povedené kvalifikaci v Innsbrucku

Koudelkův skok dal vzpomenout na lepší časy českého skoku. Český reprezentant přistál ve vzdálenosti 121,5 metru. Dlouho se dokonce držel v čele kvalifikace. Tu nakonec vyhrál na Turné zatím suverénní Japonec Rjoju Kobajaši. Koudelka je hlavně rád, že drží zraněné koleno.

„Vidím, že se podařilo něco zlepšit, ale cesta je přede mnou ještě hodně dlouhá. Musím jít krok za krokem,“ řekl Radiožurnálu Koudelka.

A tím prvním opravdu vydařeným byl kvalifikační skok v Innsbrucku. Při rekapitulaci Koudelkova návratu do optimální formy to ale nebyla náhoda.

„Myslím, že předvádím kvalitní skoky. Ne sice všechny, ale většinou už jsou aspoň na úrovni, na které by to mohlo klapnout do druhého kola. Ale chce to skoky stabilizovat, pak věřím, že výsledky půjdou nahoru,“ řekl český skokan po kvalifikaci.

Zatím stabilní formu na Turné má Japonec Rjoju Kobajaši. Vyhrál první dva závody stejně jako kvalifikaci v Innsbrucku. V celkovém pořadí má náskok 13 celých a dvě desetiny bodu.

„Jsem velmi spokojený. Naplno se koncentruji na každý pohyb, na každý pokus,“ řekl Radiožurnálu.

A důvody ke spokojenosti měl i Němec Markus Eisenbichler. První skok tréninku mu přinesl rekord můstku, skočil 139 metrů, o metr víc než před sedmi lety Rakušan Michael Hayböcjk.

„Ten první skok se mi opravdu povedl. Cítil jsem se uvolněně. Byla to pro mě zábava. Z rekordu můstku má pochopitelně radost. A možná proto to také vypadlo na pohled tak jednoduše,“ sdělil Eisenbichler.

Jenomže rekordy se nepřekonávají každým pokusem a německý skokan si uvědomuje, že v současné formě skákajícího Kobajišiho nebude jednoduché porazit. „Můžu letět daleko, záleží i na počasí,“ doplňuje před závodem, ve kterém nebude chybět ani Roman Koudelka.