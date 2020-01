Lomnice nad Popelkou přilákala malé skokany. ‚Hlavně, že jsou spokojení,‘ těší správce areálu

Žákovské závody skokanů na lyžích v České republice byly ještě nedávno spíš zbožné přání, než realita. Naštěstí se najde dost nadšenců, kteří se s nepříznivou situací, a hlavně s nedostatkem sněhu, dokáží poprat. I za cenu probdělých nocí těm nejmenším vše obětují. Třeba v Lomnici nad Popelkou, kde bylo o víkendu pořádně rušno. Lomnice nad Popelkou 15:08 26. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skokanský můstek v Lomnici nad Popelkou | Foto: Radiožurnál

Dvanáct dní a dvanáct nocí. Tak dlouho připravovali nadšenci v Lomnici skokanské můstky pro žákovské závody.

„Je to úplně úžasné, protože nikde nejsou tak malé zasněžené můstky. Tady je jediný areál, kde takové můstky jsou. Jsem rád, že si tady můžeme zazávodit,“ pochvalovali si možná budoucí reprezentanti.

Organizátory stála příprava můstků hodně sil. Rádi je obětovali pro mladou skokanskou generaci.

„Stříkali jsme 12 dní, 12 nocí, protože to děláme od pěti odpoledne do devíti do rána. Je tu okolo šesti tisíc kubíku sněhu. Jsou tu čtyři děla a musí být mráz minimálně dva stupně pod nulou. Pak je tady rolba, skútr, lidi a lopaty,“ popsal Radiožurnálu správce lomnického areálu a zároveň jeden z trenérů Leoš Baroch. A odměna pro všechny? Penězi se vyčíslit nedá.

Hlavně aby sníh vydržel

„Největší odměnou je, že jsou spokojeni, že máme sníh a že mají kde trénovat,“ říká Leoš Baroch. Nejde jen o letošní zimu, ale vlastně i o budoucnost. Pokud by děti neměly kde skákat, nemusely by právě u tohoto sportu zůstat.

„V Harrachově je ještě padesátka, příští týden má být zprovozněná i třicítka, takže budou dva areály v celé republice, kde se bude dát skákat v zimě. Doufáme, že nám tady sníh dlouho vydrží,“ dodal správce areálu.

„Je to základ. Tady se pořád mluví o velkých areálech, ale pokud nedáme dohromady těch osm malých, co nám tady zbylo, tak ten sport zahyne. Je potřeba to stavět odspoda," upřesnil manažer klubu Stanislav Dlouhý při pohledu na skokanské mládí.