Nerad si dávám přehnané cíle, říká před mistrovství světa skokan Koudelka

„Chci vyhrát." Tohle od něj neuslyšíte. A neřekl to by to ani ve své nejlepší formě. Skokan na lyžích Roman Koudelka má před sebou v tomto týdnu jako česká jednička mistrovství světa v Rakousku. A i když zní tato akce honosně, on sám nechce vymýšlet nereálné cíle, byť by možná po pátém místě na Turné čtyř můstků z přelomu roku mohl. Seefeld/Rakousko 10:29 18. února 2019

„To určitě ne. Myslím, že měsíc je strašně dlouhá doba a já se teď budu koncentrovat na syna a na manželku,“ skromně odpovídal Koudelka v lednu po vyrovnání nejlepšího umístění na Turné čtyř můstků na otázku, jestli není čas vyhlásit útok na medaili z mistrovství světa.

Kromě soustředění se na rodinu, jak říkal, měl v hlavě a hlavně v nohou i další závody Světového poháru. Bylo jich dost, doma se moc neukázal, a i když pak třeba v japonském Sapporu zopakoval nejlepší umístění v sezoně, tedy čtvrté místo, drží slovo i teď ve Willingenu po posledním závodě před mistrovstvím světa.

„Asi bych v lednu nemluvil jinak. Nerad si dávám přehnané cíle. Když se teď podívám na svoji současnou formu, tak se pohybuje kolem dvacátého místa, takže patnácté místo by bylo ještě zlepšení. Ale jak říkám, ve skocích je každý den všechno jiné a může to klapnout i na lepší umístění,“ řekl Radiožurnálu Roman Koudelka, který lyže sundal z nohou v neděli ve Willingenu a nasadí je znovu až v rakouském Innsbrucku na mistrovství světa.

Tam mají čeští skokani dva dny na to, aby se připravili na kvalifikaci i na sobotní závod. Ale zpět k pátému místu Romana Koudelky na Turné čtyř můstků. V sezoně, kdy se znovu našel, to pro něj byl velký úspěch a sám ví, že na světovém šampionátu konkurenty Rjoja Kobajašiho a nabité Němce a Poláky těžko překoná.

„Ani nevnímám, že to je mistrovství světa, protože už jsem si letos své cíle splnil. Myslím, že tam určitě nejedu v roli nějakého favorita, takže si to budu chtít užít jako třeba Turné a pak třeba i výsledek bude dobrý,“ říká Roman Koudelka o mistrovství světa.

A pokud by byl jeho výsledek tak dobrý, jako na Turné, byl by velmi spokojený. A ne, že by snad nejlepší český skokan nechtěl brát medaili, jen prostě a jednoduše ví, že teď na ni nemá.