Začíná Turné čtyř můstků. ‚Úspěch by byl bodovat ve všech závodech,‘ říká Koudelka

Před rokem útočil dokonce na stupně vítězů, ale bylo z toho nakonec na Turné čtyř můstků páté místo. Skokan na lyžích Roman Koudelka teď odjel s českým týmem do Německa s tím, že v nové sezoně bodoval ve Světovém poháru jen jednou. Oberstdorf 13:02 28. prosince 2019

Roman Koudelka na Turné čtyř můstků | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

„Nejde to vytěsnit, vzpomínky z loňska jsou velké. A asi ve mně ještě dlouho budou, protože to bylo něco úžasného. Nikdo to nečekal, ani já. Celé Turné jsem si užil, ani na konci jsem nebyl unavený a pořád jsem chtěl závodit dál. Do takového pocitu bych se rád dostal i letos,“ uvedl Koudelka pro Radiožurnál.

Skokan na lyžích Roman Koudelka bude na Turné čtyř můstků obhajovat páté místo.

V této sezoně bodoval Koudelka jen jednou, a to v minulém závodě Světového poháru v Engelbergu. A přesně tohle by rád zopakoval na Turné, které v sobotu začne kvalifikací v Oberstdorfu.

„Kdybych bodoval ve všech závodech, byl by to úspěch. Myslím, že na to mám, a nevidím důvod, abych si dával cíle postup z kvalifikace,“ uvedl český skokan na lyžích.

Kromě Koudelky jsou teď v Německu Čestmír Kožíšek, debutant Filip Sakala a Viktor Polášek, který stejně jako Koudelka naposledy bodoval. Odpovídá tomu i rozpoložení českého týmu.

„Konečně jsme to prolomili, i když to nebylo žádné zázračné umístění. Nebylo to důležité jenom pro nás s Viktorem, ale pro celý tým, mohlo by to z nás trochu spadnout. Na Turné se těším, ale mám nějaké zdravotní problémy, tak doufám, že se dám dohromady a budu moct závodit s čistou hlavou,“ dodal Koudelka.

V neděli se bude v německém Oberstdorfu poprvé na Turné bojovat o body. Vítězství bude obhajovat Japonec Rjoju Kobajaši, a jestli se mu to povede, budeme vědět 6. ledna po posledním závodě v rakouském Bischofshofenu.