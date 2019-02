Můstek ve Willingenu jako generálka na MS skokanům neposlouží, má jiný profil

Za týden budou čeští skokani na lyžích bojovat na mistrovství světa v Rakousku. Podnik v německém Willingenu jim ale jako generálka příliš neposlouží, jde totiž o velmi rozdílný můstek, než které je čekají v Innsbrucku. Willingen 11:04 15. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka při Turné čtyř můstků v rakouském Innsbrucku | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

„Je to můstek, který je absolutně abnormálně jiný než Innsbruck a Seefeld,“ řekl trenér českých skokanů David Jiroutek pro Radiožurnál.

Jiroutek ví, že můstek ve Willingenu jeho svěřence na mistrovství světa připraví jen stěží. „Je to vlastně takový malý mamutí můstek. Koukal jsem, že by měly být dobré podmínky. Slunečno, což tam normálně není. Bavil jsem se s klukama a jediné co chceme, je si v klidu skočit tady na tom můstku. Ten tlak je jiný, je to skutečně jak mamutí můstek, s jiným profilem. Je to úplně něco jiného,“ dodává Jiroutek.

Zatímco profil můstků pro světový šampionát si ve Willingenu Češi nevyzkouší, jiné věci ano: „Braly se poprvé kombinézy k mistrovství světa, aby se vyzkoušelo co je potřeba ještě dodělat a podobně. Máme tam mladého Sakalu a chceme si v klidu skočit soutěž týmů. Chci, aby skočil alespoň střed. Není potřeba skočit absolutně dlouhý skok. Je potřeba skočit jen standard, o tom ta soutěž týmů je,“ říká Jiroutek.

Tahounem českého týmu by měl v týmové soutěži být především Roman Koudelka, který v téhle sezoně zažívá jakýsi restart kariéry. „Pozoruji na něm, že chce. Někdy chce ale trošku moc,“ řekl na konto svého svěřence Jiroutek.

„Po minulé sezoně jsem to nečekal. Užívám si to, ale zároveň vím, že je potřeba věnovat každému skoku stoprocentní přípravu. Jak to šlo rychle nahoru, může to jít rychle dolů. Zůstávám nohama na zemi a snažím se opravdu koncentrovat a dělat vše pro to, aby to vydrželo co nejdéle,“ líčí Koudelka.

Koudelkovi dobré výkony v sezoně zatím drží, potvrdit to může nejprve odpoledne v týmovém závodě Světového poháru a pak i ve dvou individuálních o víkendu. Vrcholem sezony bude - kromě Turné, kde byl Koudelka pátý - mistrovství světa, ale to až za týden. Teď ještě odskákat závody v Německu.