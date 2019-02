Titul mistra světa na velkém můstku slaví Němec Eisenbichler, Koudelka skončil 22.

V Innsbrucku letos dva skokani přepadli přes mantinel. ‚Amatérská chyba,‘ říká Koudelka

Skokani na lyžích v Innsbrucku po dopadu zamíří do protisvahu a na něm nahoře zůstanou a čekají na známky. Jenomže co když někdo skáče na takovém můstku poprvé a neví, co ho čeká na kopci?