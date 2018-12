Suverénní Japonec Kobajaši ovládl další závod SP ve skocích na lyžích. Nejlepší Čech Koudelka byl 17.

I ve druhém závodu na můstku v Nižním Tagilu bodovali dva čeští skokané na lyžích a reprezentace tak prožívá výrazně lepší sezonu než tu minulou. Sedmnáctý byl Roman Koudelka a 22. příčku obsadil Viktor Polášek. S náskokem téměř 14 bodů suverénně vyhrál Japonec Rjoju Kobajaši a po třetím triumfu v sezoně z pěti závodů je jasným lídrem Světového poháru. Nižnij Tagil 18:12 2. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rjoju Kobajaši | Zdroj: Reuters

Dvaadvacetiletý Kobajaši byl v každém individuálním závodu na stupních vítězů: ke třem výhrám přidal dvě bronzové příčky. Předvedl vyrovnané skoky 132,5 a 133,5 metru. Druhý skončil sobotní vítěz Nor Johann Andre Forfang před dvojicí polských spolufavoritů Piotrem Žylou a Kamilem Stochem, který velký křišťálový glóbus obhajuje.

Koudelka předvedl skoky dlouhé 125 a 120,5 metru a 17. místem si vyrovnal dosavadní maximum v sezoně z finské Ruky v minulém týdnu. Poláškovi se naopak povedlo lépe druhé kolo a ke 121 metrům tři přidal. Další Češi Lukáš Hlava a Čestmír Kožíšek se do bodované třicítky nevešli.

SP ve skocích na lyžích v Nižním Tagilu (Rusko):

1. R. Kobajaši (Jap.) 273,1 b. (132,5+133,5 m), 2. Forfang (Nor.) 259,2 (132,5+130), 3. Žyla 258,9 (126+133), 4. Stoch (oba Pol.) 257,8 (129,5+129,5), 5. Geiger (Něm.) 248,7 (128+128), 6. Aalto (Fin.) 246,6 (129+126), 7. Fannemel (Nor.) 246,5 (128,5+128,5), 8. Klimov (Rus.) 243,2 (126+129), 9. Johansson (Nor.) 238,0 (126+124,5), 10. Eisenbichler (Něm.) 236,9 (124,5+127), ...17. Koudelka 231,3 (125+120,5), 22. Polášek 228,0 (121+124), 42. Hlava 100,5 (117,5), 47. Kožíšek (všichni ČR) 93,1 (112).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 28 závodů):

1. R. Kobajaši 420, 2. Žyla 285, 3. Stoch 276, 4. Forfang 255, 5. Leyhe (Něm.) 191, 6. Geiger 177, ...17. Koudelka 54, 27. Polášek 31, 36. Hlava 15, 48. Kožíšek 2.