Forma byla před zimou slušná, ale vstup do ní nevyšel, říká Koudelka. Teď si užívá rodinu

Roman Koudelka je dlouhodobě českou jedničkou mezi skokany na lyžích, aktuálně má ale za sebou sezonu, se kterou stoprocentně spokojený není. V ní zaznamenal nejlepší umístění v rakouském Innsbrucku, kde skončil na 28. místě. Na domácím šampionátu v Harrachově ale obhájil titul. Lomnice nad Popelkou 17:54 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

Sezona už samozřejmě skončila, pojďme ale na její začátek. Jaké o ní byly představy a jak se podařily nebo nepodařily naplnit?

Měli jsme spíš hodně velká očekávání. Ani jsem je neměl moc sám od sebe, ale celkově od okolí a od vedení jsem to cítil hodně. Forma byla před zimou relativně velmi slušná, ale prostě ten vstup do zimy nevyšel a pak už se to jenom táhlo a táhlo. Už to byl začarovaný kruh.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Romana Koudelku po sezoně

Bylo to i ohlavě?

Bylo to hodně o hlavě, ale myslím si, že i docela o materiálu, což se pak ukázalo ke konci zimy, ale to je prostě věc druhá. Tuhle já neovlivním.

Už se nastínilo, nebo už jste si řekl sám pro sebe, co změnit? Co udělat, aby ta další olympijská sezona byla lepší?

Abych řekl pravdu, já vůbec nic nevím. Já vlastně nevím, co se teďka bude dít. Vedení se mnou ještě v tuhle chvíli nemluvilo, nevím, jestli má nějaký plán, a nebo zatím ne, takže já v tuhle chvíli spíš čekám, co nastane. Nechám se překvapit.

Sám Roman Koudelka nemá tedy zatím žádné představy, žádné plány?

Zatím ne. Teď si užívám volno a to, že můžu být doma s rodinou, s dětmi, s manželkou. Takže teď si užívám toho klasického rodinného života, to mi vyhovuje. A myslím si, že v nejbližší době se vyřeší i nějaká ta budoucnost.

2:19 Čeští skokani na lyžích do sezony vstoupí s tradičními oporami. Největší očekávání jsou od Koudelky Číst článek

Co koleno? Jak je na tom vaše zdraví?

To bylo asi největší pozitivum letošní zimy. Opravdu mě nelimitovalo. To koleno jsem nějak za zimu ani moc necítil. To bylo a je pro mě velký povzbuzení i do další práce, která věřím, že nastane. Na tomhle se dá už pak stavět.

Teď si tedy užíváte volna a rodiny. U čeho nejvíc relaxujete?

Já jsem teďka furt na hokeji. Oba mí kluci už totiž hrajou hokej, takže jsem byl teď často na zimním stadionu v Lomnici. Tady člověk zas přijde na jiný myšlenky, protože kouká na své děti, jak se učí hrát hokej a nemyslí při tom na skoky, takže tohle je pro mě asi největší relax v tuhle chvíli. Až ten hokej skončí, tak věřím, že se dostane i na nějaký ten golf, abych si taky po dlouhé době zahrál.

Co rybaření a další věci?

Samozřejmě rybaření musí být. Loni jsem nebyl ani jednou a pak ta sezona byla špatná, takže s kamarádem už jsme o tom mluvili. Letos to nesmím vynechat.

Kdy už začnete třeba i v hlavě přemýšlet o té další sezoně? Mluvil jste o tom, že zatím nevíte, co bude, ale kdy o tom člověk začne zase přemýšlet?

Těžko říct. Každý rok to je jiný. Když se ta sezona povede, tak ty skoky nemůžete dostat z hlavy. Teďka jsem rád, že se mně je podařilo vytěsnit. Určitě věřím tomu, že za nějaký týden až 14 dní ty myšlenky zase začnou nabíhat, ale v tuhle chvíli si užívám toho, že na to nemyslím.