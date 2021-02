Na středním můstku překvapil favority Žyla, slaví i kouč Doležal. Čeští skokané skončili v prvním kole

Polský skokan na lyžích Piotr Žyla získal titul mistra světa na středním můstku a ve 34 letech se stal nejstarším šampionem v historii. Z jeho triumfu má radost i český trenér polské reprezentace Michal Doležal. Stříbro v Oberstdorfu vybojoval Němec Karl Geiger, bronzový byl Anže Lanišek ze Slovinska. Oberstdorf 18:34 27. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský skokan Piotr Žyla | Foto: KAI PFAFFENBACH | Zdroj: Reuters

Čeští skokani v Německu skončili v prvním kole. Nejblíže k účasti ve finálové třicítce byl na 32. místě Čestmír Kožíšek, od postupu ho dělilo 1,9 bodu. Vojtěch Štursa obsadil 35. pozici, Viktor Polášek byl o tři příčky za ním, Filip Sakala skončil na 48. místě.

Suverénní lídr průběžného pořadí Světového poháru Halvor Egner Granerud skončil těsně pod stupni vítězů. Po nevydařeném prvním kole, v němž figuroval až na 16. místě, se Nor posunul na čtvrtou příčku.

Skoky na lyžích:

Muži - střední můstek: 1. Žyla (Pol.) 268,8 b. (105+102,5 m), 2. Geiger (Něm.) 265,2 (103,5+102), 3. Lanišek (Slovin.) 261,5 (102,5+101), 4. Granerud (Nor.) 259,7 (99+103), 5. Kubacki (Pol.) 257,1 (102+99), 6. Johansson (Nor.) 256,5 (100+101), 7. Hayböck (Rak.) 253,9 (101+97,5), 8. Pavlovčič (Slovin.) 253,4 (101,5+98), 9. Tande (Nor.) 251,6 (101+98), 10. Kraft (Rak.) 251,2 (100,5+97,5), ...32. Kožíšek 113,5 (96,5), 35. Štursa 108,5 (94), 38. Polášek 106,5 (93), 48. Sakala (všichni ČR) 88,1 (84).