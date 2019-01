Nabité finále Turné čtyř můstků. Závodit se bude chvíli po kvalifikaci, změní se i systém

Místo plánované kvalifikace na můstku byli čeští skokani v hotelové garáži a hráli improvizovaný nohejbal s polovyfouklým gumovým míčem přes nastavenou tyč. Pak byla ale sauna a regenerace asi důležitější než na předchozích závodech.

„Bude to dlouhý den. Tréninky začínají v půl druhé a závod až v pět,“ zamýšlí se pro Radiožurnál nad programem Roman Koudelka.

Pokud počasí dovolí, je kvalifikace na programu v půl třetí. Pak se půjde do závodu. A protože je program tak nabitý, volí organizátoři jednodušší variantu, takže se nebude v prvním kole skákat vyřazovacím systémem.

„Dělá se to. Ale mezi začátkem kvalifikace a závodu je čas asi dvě a půl hodiny, tak myslím, že by se to stihlo. Ale asi to mají takhle nastavený kvůli televizím a prostě to tak je,“ smířil se s odlišným scénářem oproti minulým závodům Roman Koudelka.

„Bude to jiné. Nebudou dvojice, takže se pojede podle startovní listiny Světového poháru, což nám relativně sedí, protože Roman pojede 13. od konce. Pojede se systémem, který bude zas od příštího týdne dál,“ vysvětluje trenér českých skokanů David Jiroutek.

Roman Koudelka bude v Bischofshofenu hájit 6. místo v průběžném pořadí Turné. Na nepříliš oblíbeném můstku s dlouhým nájezdem budou v kvalifikaci skákat i další Češi – Lukáš Hlava, Viktor Polášek a Čestmír Kožíšek.

V Bischofshofenu zrušili kvalifikaci. A tak čeští skokani na lyžích hrají nohejbal. No, nohejbal... Posuďte sami! Mistrem sviňáren vyhlášen Koudelka Roman. Ještě se k tomu drze přiznal! Repo @Radiozurnal1 ve Sportžurnálu kolem 18:15 pic.twitter.com/BoIY0EPj57 — Frantisek Kuna (@Fery19) 5 January 2019