Čip na lyžích nabízí skokanům další údaje, Koudelka novinku sundal po prvním tréninku

Kdyby moderátor nenahlásil skokana jménem, nemá divák na tu dálku šanci poznat, kdo skáče. A už vůbec by si neměl všimnout malého čipu, který je hned za vázáním.

„Je to na obou lyžích. Ale vůbec to necítím. Myslel jsem si, že to bude dělat nějaký bordel v letu, ale je to úplně přirozené,“ přijal podle Radiožurnálu doplněk skokanských lyží český závodník Čestmír Kožíšek.

Čip vypadá jako zmenšenina puku a má červenou barvu. Pomoci má nejen při rychlých televizních rozborem, ale i skokanům, kteří mají šanci dostat ještě detailnější data o nájezdu, odrazu i dopadu.

„Zkoušel jsem to v prvním tréninkovém kole, ale přišlo mi, že se pak trošku změnilo těžiště lyže, tak jsme to sloupli. Už ho tam nemám, ale,“ říká Roman Koudelka, který využil toho, že novinka je mezi skokany dobrovolná.

Elektronické zařízení zabere jen malý prostor a poskytuje údaje o odrazové i letové fázi jako rychlost, úhel, který svírají lyže i tlak při dopadu. Pro diváky to mohou být nezajímavé údaje, pro skokany jsou ale důležité.

„Určitě je to zajímavé, ale dostali jsme to až tady na trénink. Kdyby nám to dali před týdnem a mohli jsme to někde vyzkoušet, mohli jsme ještě lyži upravit. Takhle nebyl čas, tak jsem to sundal a skáču zatím bez toho,“ přiznává Koudelka, jak ochudil milovníky čísel i sebe o data ze svých skoků.

Dalších takových ale mají autoři experimentu na závodech v Německu a Rakousku přes šedesát. Na vývoji čipu se podílela Mezinárodní lyžařská federace FIS se švýcarskou firmou Swiss Timing.