Králem Turné čtyř můstků je opět Japonec Kobajaši, poslední závod ale ovládl Rakušan Hubner

Výsledky SP a Turné čtyř můstků ve skoku na lyžích v Bischofshofenu

Závěrečný díl Turné čtyř můstků ve skoku na lyžích v Bischofshofenu (Rakousko):

1. Huber (Rak.) 286,8 b. (136,5+137 m), 2. Granerud (Nor.) 282,4 (136,5+136), 3. Geiger (Něm.) 281,9 (140,5+132), 4. J. Sato 281,1 (139+134,5), 5. R. Kobajaši (oba Jap.) 277,8 (133,5+133,5), 6. Johansson (Nor.) 277,7 (133+135), 7. Hörl (Rak.) 275,3 (130+136), 8. Eisenbichler (Něm.) 275,2 (133+134), 9. Kos (Slovin.) 273,6 (132+144), 10. Lindvik (Nor.) 271,5 (126+139), ...37. Koudelka (ČR) 114,2 (124).

Konečné pořadí Turné (po 4 závodech):

1. R. Kobajaši 1162,3 b., 2. Lindvik 1138,1, 3. Granerud 1128,2, 4. Geiger 1123,6, 5. Eisenbichler 1117,6, 6. Johansson 1107,9, ...57. Koudelka 114,2, 60. Polášek (ČR) 107,3.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 28 závodů):

1. R. Kobajaši 841, 2. Geiger 785, 3. Granerud 613, 4. Lindvik 543, 5. Eisenbichler 471, 6. Lanišek (Slovin.) 401.