Koudelka před prvním závodem Turné čtyř můstků: Když nejsem nervózní, není to pak dobré

Loni jel domů ještě před posledním závodem Turné čtyř můstků. Letos má skokan na lyžích Roman Koudelka ambice daleko vyšší. Ve Světovém poháru se mu oproti minulým letům daří a na Turné se těší nejen kvůli sportovní stránce, ale i na to, až pod sebou uvidí dav fanoušků. V neděli ho to čeká v Oberstdorfu. Oberstdorf/Německo 15:52 30. prosince 2018

„Dělá to se mnou hodně, i když už jsem několik závodů odjel. Vždycky jsem hodně nervózní. Když nejsem nervózní, což jsem nebyl půlku loňské sezony, tak to pak není dobré, takže je lepší, když nervozita je. Ale musí být v nějakých mezích, nesmí to svazovat nohy, ale naopak nabudit,“ řekl Koudelka Radiožurnálu.

Po kvalifikaci v Oberstdorfu mělo Koudelku co nabudit. Předvedl totiž šestý nejlepší skok a v prvním kole vyřazovacího systému bude jeho soupeřem v této sezoně nevýrazný Slovinec Anže Semenič. A právě tenhle systém dělá z Turné tak atraktivní závod nejen pro fanoušky, ale i pro samotné skokany.

„Každá kvalifikace není jen o tom se kvalifikovat, ale člověk podle svého výkonu i získá soupeře v pavouku, na kterého narazí a se kterým se porovná v prvním kole. Může postoupit třeba jako lucky loser, ale taky se může stát, že se slušným skokem nepostoupí, jelikož prohrál a nevešel se do lucky loserů,“ říká český trenér David Jiroutek.

Zmiňovaný termín „lucky loser“ znamená v překladu „šťastný poražený“ a znamená to, že pět nejlepších skokanů z těch, kteří prohráli svůj mini souboj, postupuje do druhého kola také. Tam už se boduje, což se sice loni Koudelkovi povedlo, ale jenom jednou a byl z toho přesně jeden bod.

„Loňská sezona se mu dost podepsala na psychice, takže to pak začalo nejistotou na prvním závodě ve Wisle. Od té doby s pokorou získává sebevědomí kousek po kousku v každém závodě,“ říká trenér David Jiroutek o Romanu Koudelkovi, kterého v úvodním závodě doplní ještě dva Češi - Lukáš Hlava a Viktor Polášek.

Turné čtyř můstků začne v neděli v 16.30 v německém Oberstdorfu.