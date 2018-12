Skokan Koudelka se chystá na Turné čtyř můstků. ‚Konec experimentování,‘ říká a zůstává u starých bot

Skokan na lyžích Roman Koudelka může podobně jako inspektor Trachta ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný nabízet své boty. Ty nové totiž na Turné čtyř můstků nebude potřebovat.

„Skákali jsme tam dopoledne, udělal jsem pět skoků. Zkoušel jsem nové skokanské boty a moc mi nesedly, tak jsem pak ještě šel odpoledne na dva skoky a tam už se to docela srovnalo a vrátil jsem se ke starým botám. Z toho mám docela radost, protože už je mám takové osvědčené. Šlo hlavně o to, abych si po pauze zase skočil a abych si zase zažil skoky na lyžích, abych přijel na Turné připravený,“ říká Koudelka.

Tréninkové skoky má za sebou český skokan v rakouském Seefeldu, kde čeští skokani narychlo před Turné potrénovali.

„Je to takové příjemné. Ty boty jsou tvrdé, špatně se mi v nich najíždělo na nájezdu, ani v letu to nefungovalo tak, jak mělo. Je jen jeden den na to něco otestovat, tak to nebylo úplně jednoduché. Už konec experimentování,“ říká Koudelka.

Chybám chce Koudelka předejít i tím, že nebude v důležité fázi sezony experimentovat. Je to podle něj podobné, jako byste měli třeba během soutěžního zápasu zkoušet nové brusle, ve kterých vás bolí nohy. Koudelka volí jistotu, do začátku Turné čtyř můstků nepůjde s novými skokanskými botami.

Na loňské Turné nemá Koudelka dobré vzpomínky, a tak bude ve starých botách bojovat o to, aby bodoval v každém závodě, to znamená postoupit v závodě do druhého kola.

„Nebalit se po první kole nebo po třetím závodě jako loni,“ připomíná Koudelka minulý ročník, kdy z Innsbrucku odjel před posledním závodem.

Česká čtveřice skokanů na lyžích Hlava, Koudelka, Kožíšek, Polášek vstoupí do Turné čtyř můstků kvalifikací v Oberstdorfu. Začne v sobotu v 16.30.