Rekordman Kasai. Japonský skokan bude závodit už na osmých olympijských hrách

Japonská legenda skoků na lyžích se o pomyslné první místo mezi rekordmany zimních olympiád dosud dělila s ruským sáňkařem Albertem Děmčenkem.

„Ještě jsem nebyl na světě a on už skákal svěťák. Je to jedna z největších legend tohohle sportu, každý ho neskutečně bere, je to pan někdo,“ řekl na nedávném Turné čtyř můstků Radiožurnálu český reprezentant Vojtěch Štursa.

Kasai přijel poprvé na hry v roce 1992 do Albertville, od té doby nevynechal ani jedny. Má dvě olympijská stříbra a jeden bronz, v Soči se v 41 letech stal nejstarším skokanským medailistou v historii.

V roce 1992 získal Kasai v Harrachově titul mistra světa v letech na lyžích. Vyhrál také 17 závodů Světového poháru a jeho popularita ho vynesla dokonce i do písňových textů.

V aktuální sezoně se mu ale příliš nedaří, ve Světovém poháru je až ve čtvrté desítce, jeho nejlepším umístěním je 10. místo z Titisee-Neustadtu.