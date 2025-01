Skvělý sprint biatlonistů. Hornig skončil sedmý, Mareček si 10. místem vylepšil kariérní maximum

Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig a Jonáš Mareček se v pátečním sprintu Světového poháru v Anterselvě dostali do elitní desítky. Hornig v posledním sprintu před únorovým mistrovstvím světa v Lenzerheide obsadil sedmou příčku, Mareček si vyjel životní desátou pozici. V dějišti zimních olympijských her 2026 zvítězil Nor Tarjei Bö a vzápětí oznámil, že po této sezoně stejně jako jeho mladší bratr Johannes ukončí kariéru. Anterselva 16:39 24. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Vítězslav Hornig prožívá skvělou sezonu, což potvrdil sedmým místem při sprintu v Anterselvě | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Prosluněná Anterselva viděla v českém podání jednoznačně nejlepší mužský sprint této sezony. Hornig i Mareček byli na střelnici bezchybní a solidně běželi. Aktuální lídr reprezentace Hornig ztratil na vítězného Böa 27,6 sekundy a potřetí za sebou byl ve Světovém poháru v nejlepší desítce. Navázal na páté místo z vytrvalostního závodu a devátou příčku v závodě s hromadným startem, které vybojoval minulý týden v Ruhpoldingu.

3:32 Světový šampionát bude bez Davidové. Pokračuje v konzervativní léčbě, potvrdil šéf biatlonistů Hamza Číst článek

Ve vysoké nadmořské výšce v Anterselvě se mu vyplatil volnější začátek. „Musím se tomu až smát, protože jsem to absolutně nečekal. Udělal jsem všechno podle plánu, který jsme si stanovili ve čtvrtek večer. Plán jsem splnil do puntíku, protože závod se tady dá zkazit hodně jednoduše tím, že se to přepálí,“ řekl krátce po závodě Radiožurnálu Sport Hornig.

První individuální závod odjel v Anterselvě třiadvacetiletý Mareček. K bezchybné střelbě, kterou předvedl už ve třetím sprintu v této sezoně, tentokrát přidal lepší běh. Výrazně si tak vylepšil své maximum ve Světovém poháru, kterým byla 21. příčka v předvánočním sprintu v Annecy.

„Konečně se to vše dobře sešlo. Při střelbě jsem měl štěstí, byl tam jeden kalibr. Nějak jsem to ubojoval a dobře to dopadlo,“ těšilo Marečka.

První dvacítku uzavíral nejzkušenější člen týmu Michal Krčmář. Na lyžích byl v pátek z Čechů nejrychlejší, ale po dvou chybách na střelnici ztratil na vítěze více než minutu. Do nedělního stíhacího závodu se kvalifikoval také Adam Václavík, jenž se třemi chybami obsadil 57. pozici.

Vítězný Tarjei Bö

Těsný souboj o vítězství pro sebe rozhodl na střelnici bezchybný Tarjei Bö. Šestatřicetiletý Nor nechal o čtyři desetiny sekundy za sebou krajana Sturlu Holma Laegreida, který jednou minul. Nejrychlejší běh vynesl navzdory dvěma trestným kolům na třetí příčku domácího Itala Tommasa Giacomela. Od vítězství ho dělilo 2,6 sekundy.

Po závodě Tarjei Bö oznámil, že stejně jako jeho mladší bratr Johannes Thingnes v březnu ukončí kariéru. Ve Světovém poháru debutoval v ročníku 2008/09, takže absolvuje sedmnáctou sezonu.

Johannes Bö po pátečním devátém místě přišel o vedení v celkovém pořadí seriálu. O tři body se před něj dostal Laegreid. Ten slavnějšího krajana svlékl i z červeného dresu pro lídra hodnocení sprintu.

V sobotu se v Anterselvě uskuteční mužská štafeta a stíhací závod žen.

Výsledky Světového poháru v biatlonu v Anterselvě (Itálie): Muži - sprint (10 km): 1. T. Bö 23:51,0 (0 trest. okruhů), 2. Laegreid (oba Nor.) -0,4 (1), 3. Giacomel (It.) -2,6 (2), 4. Uldal (Nor.) -20,5 (1), 5. Pidručnyj (Ukr.) -22,0 (1), 6. Fak (Slovin.) -26,8 (0), 7. Hornig -27,6 (0), ...10. Mareček -39,2 (0), 20. Krčmář -1:09,2 (2), 57. Václavík (všichni ČR) -2:02,5 (3). Průběžné pořadí SP (po 13 z 21 závodů): 1. Laegreid 764, 2. J. T. Bö (Nor.) 761, 3. Perrot 544, 4. Jacquelin (oba Fr.) 543, 5. Samuelsson (Švéd.) 515, 6. Sörum (Nor.) 491, ...19. Hornig 252, 32. Krčmář 139, 39. Mareček 93, 51. Václavík 28, 76. Štvrtecký (ČR) 1.