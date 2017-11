Slovenská sjezdařka Petra Vlhová je před olympiádou ve formě. Strachové přeje do mateřství vše nejlepší

Československo neexistuje už skoro čtvrtstoletí a v mnoha sportech toho můžeme litovat. Jen si to představte: v hokejové reprezentaci by spolu mohli hrát Pastrňák s Chárou, ve fotbalové Kadeřábek s Hamšíkem a na cyklistických šampionátech by si pomáhali König se Saganem. Ještě v minulé sezóně se trochu oživovaly federální časy i ve slalomech Světového poháru alpských lyžařů. Záhřeb 20:30 19. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Vlhová, Veronika Velez-Zuzulová (uprostřed) a třetí Šárka Strachová na stupních vítězů v Záhřebu | Foto: Reuters

Řada cizinců si to asi ani neuvědomila, včetně moderátorky na Světovém poháru v Záhřebu, ale 3. leden 2017 byl velkým dnem pro československé lyžování, protože na stupních vítězů nebyly jen dvě Slovenky Veronika Velez Zuzulová s Petrou Vlhovou, ale jak vítězná Zuzulová v rozhovoru připomněla, pocity měla ještě krásnější, protože je doprovázela Češka Šárka Strachová.

Jenže tohle už je minulost. Teď už se po sjezdovkách z tří elitních slalomářek prohání jen Petra Vlhová.

„Samozřejmě, že mě to mrzí. Rozhodla se skončit, bylo to její rozhodnutí a já jí přeji jen to nejlepší do toho druhého života,“ uvedla Vlhová o konci kariéry české kolegyně.

Šárka Strachová totiž po minulé sezóně ukončila kariéru a teď očekává narození prvního potomka. K tomu se Veronika Velez Zuzulová vážně zranila a po operaci přetrženého zkříženého vazu v koleni teprve začíná s tréninkem, takže na špičkové výsledky v alpském lyžování je teď Petra Vlhová za bývalou federaci sama.

„Já to neřeším a vůbec se na to takhle nedívám, že to je teď celé na mně. Ano, jsem tam jediná, ale budu se starat sama o sebe a uvidíme, jak to dopadne,“ dodala Vlhová.

To, co se zatím stihlo stát, není vůbec špatné. Právě dvaadvacetiletá Slovenka vyhrála úvodní slalom nové sezóny v Levi, a tak by se mohla s optimismem dívat i na únorové olympijské hry v Koreji.

Mimochodem, olympijskou medaili v alpském lyžování ještě žádný slovenský lyžař nezískal, na rozdíl od bronzových Češek Olgy Charvátové-Křížové a Šárky Strachové, tak třeba se to už za pár měsíců změní.