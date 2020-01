Zase ukazujeme, že biatlon umíme, hodnotila Davidová výkon smíšené štafety ve Světovém poháru

Čeští biatlonisté měli konečně důvod se usmívat. Ve smíšené štafetě Světového poháru ve slovinské Pokljuce skončili Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Markéta Davidová a Eva Kristejn Puskarčíková šestí. Lepší výsledek Češi nezažili v téhle disciplíně od prosince 2015. Ale úplně veselí stejně nebyli, protože cítili, že mohli být ještě výš. Radiožurnál oslovil většinu týmu. Nejdřív se Michala Krčmáře zeptal na příčinu jeho střeleckého kolapsu. Pokljuka (Slovinsko) 23:16 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová. | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: Český biatlon

Michal Krčmář

„O to to je horší, když to pošle člověk zepředu takhle do kytek. Nevím. Mně se prostě – nechci říct - rozklepaly nohy, ale tak nějak jsem se najednou celý rozechvěl a totálně mi vyply nohy. Najednou jsem vůbec nemohl udržet stabilitu a nedokázal jsem tu ránu dobít.“

Biatlonisté skončili ve smíšené štafetě šestí. Dvojici Šlesingr a Jislová se nedařilo, dojeli sedmnáctí Číst článek

V základní sérii jste přitom z pěti ran udělal jen jeden omyl, ale poté na poslední terč vám ani tři náboje nestačily.

Tohle se mi asi nikdy nestalo, prostě mě to celé nějak vyplo. Nohy mi to nevzaly a v posledním kole jsem už taky vůbec nemohl jet. Nevím. Prostě mi došlo.

Hodně se tady mluví o tratích, které jsou náročnější než kdy dřív tady v Pokljuce, že není kde si odpočinout, ani před střelbou, protože jsou tady nejenom náročná stoupání, ale také sjezdy, ve kterých musí být člověk v pozoru. Může mít tohle svou roli?

Tam to může být tolik faktorů, že nechci spekulovat, čím to bylo. Takže jeden z toho může být i tohle. Nevím. Těžko se mi hledají slova. Omlouvám se, ale tohle si v sobě musím srovnat. Nevím, co na to říct.

Markéta Davidová

Výborný výkon. Nejrychlejší jak na lyžích, tak celkově. Spokojenost z vaší strany?

Jsem ráda, cítila jsem se dobře. Ono to může trochu zkreslovat, protože přeci jenom ty štafety nebyly od všech týmů postavené jako nejsilnější. Velká jména tady chybí. Ale je příjemné, když konečně máte na to jet s nimi nebo je předjíždět.

Ženám ve vytrvalostním závodě vládla Němka Herrmannová, české biatlonistky propadly Číst článek

Mluvíte o svém pocitu na trati, jak jste se cítila na střelnici? Nepotřebovala jste ani jeden náhradní náboj.

Jsem za to hrozně ráda. Těžko říct, co to může být. Nedokážu vůbec říct, proč mi jeden závod jde a druhý mi nejde.

Jaké to bylo takhle bojovat o místa těsně za stupni vítězů?

Jsem ráda, že zase ukazujeme, že biatlon umíme, že se tady jenom neválíme a nejsme tady na dovolené.

Eva Kristejn Puskarčíková

Johannes Bö vítězí i po narození syna. ‚Doufám, že nenechá tatínka vyspat,‘ žertoval Fourcade Číst článek

Asi to byl celkem „záhul“, zvlášť když jste v pátek ještě absolvovala 15 kilometrů vytrvalostního závodu?

„Záhul“ to rozhodně byl a jestli jsem si včera myslela, že se mi jelo špatně, tak teda dneska to bylo úplně extrémní. Doufala jsem, že tím dlouhým závodem jsem to po nemoci trochu prošťouchla. Spíš jsem to zabila.

Na střelnici to ale bylo nejen od vás, ale od celého týmu s jednou jedinou položkou výborné. Za sedm střeleb dva náhradní náboje. Bohužel při té zbývající střelbě to bylo trestné kolo Michala Krčmáře. Jak budete hodnotit za celý tým šestou příčku?

Samozřejmě trestné kolo mrzí vždycky. Doufám, že se z toho oklepe a nepotáhne se to dál na mistrovství světa. Jinak si myslím, že střelba byla super. A myslím si, že kdyby se před startem řeklo, že budeme šestí, tak to bereme všema deseti.