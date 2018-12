Mrzí mě to, dala jsem tam ‚prasárnu‘, smutnila po neúspěšné střelbě ve štafetě Markéta Davidová

Jestli jste se nemohli dočkat začátku biatlonové sezony a s nadšením sledovali start smíšených štafet v Pokljuce, asi jste byli velmi rychle zklamaní. Český tým zažil na úvod spíš trápení. Kvarteto Vítková, Davidová, Krupčík a Krčmář skončilo až čtrnácté, dvojice Puskarčíková Šlesingr ještě předtím obsadilo desátou příčku. Pokljuka 18:40 2. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osudová stojka. Markéta Davidová musela na trestné kolo | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Sezona je v začátku, byl to první závod a první vyhrání z kapsy vyhání… tak doufejme. My jsme si to asi nevyhnali.“

Štafetové trápení na úvod Světového poháru. S českými biatlonisty natáčel reportér Radiožurnálu David Nyč

Michal Šlesingr se z výsledku prvního závodu rozhodně nehroutil, a s nadhledem brali tohle umístění i všichni okolo, výrazně větší pozornost se upínala k závodu smíšených čtyřčlenných štafet.

Druhý závod v pořadí nezačal zle, jenže na druhém úseku potkal Markétu Davidovou menší kolaps, díky bohu jen střelecký, ale ani náhradní náboje nestačily. Následovala dvě trestná kola, 300 metrů navíc a bylo po náladě.

„Já fakt nevím, hrozně mě to mrzí, protože už jsem se cítila dobře, ale potom jsem tam dala takovou ‚prasárnu‘. Ani nevím, jak bych se nazvala, vážně mě mrzí, že jsem to ostatním pokazila. Nemám k tomu asi co víc říct,“ neskrývala mladá biatlonistka po závodě zklamání.

Ani čeští muži na střelnici neexcelovali, nakonec z toho bylo na úvod Světového poháru pro českou smíšenou štafetu 14. místo. Ztráta na vítěze: 3 minuty, 41 vteřin.

„Nic moc, trochu jsme na začátek sezony vybouchli. Opět, řekl bych. Žádná spokojenost,“ shrnul reportérovi Radiožurnálu finišmen Michal Krčmář, který už po nepovedené střelbě Markéty Davidové věděl, že z toho žádný úspěch nebude.

„Vždycky, když jdeme na trestné kolo, tak je zle. Víceméně jsem věděl, že už o nějaký top výsledek nepojedeme, ale na závod jsem se připravil. Je začátek sezony a každý závod je v tuto chvíli dobrý a věřím, že mi tenhle pomůže i vzhledem k individuálu,“ dodal Krčmář.

Biatlonisty teď čeká dvoudenní volno. Zmíněný individuální závod je na programu ve středu.