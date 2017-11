Smíšené štafetě se první závod nevydařil. Dojela třináctá, zvítězili Norové

Trestné kolo Veroniky Vítkové připravilo české biatlonisty o přední příčky v úvodní smíšené štafetě v sezoně Světového poháru. Sestava Eva Puskarčíková, Vítková, Ondřej Moravec a Michal Krčmář doběhla ve švédském Östersundu až třináctá, skoro tři minuty za vítězným Norskem. Östersund 19:07 26. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veronika Vítková na trati ve švédském Östersundu | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

České kvarteto se muselo obejít bez zraněné Gabriely Koukalové, která sice je v dějišti prvního dílu SP, ale kvůli problémům s lýtky nemůže startovat.

V konkurenci 24 týmů nezačala Puskarčíková ideálně, vleže dvakrát dobíjela a byla sedmnáctá, ale stojku zvládla čistě. Rázem se posunula na sedmé místo a Vítkové předala šestá se ztrátou 8,5 vteřiny za vedoucím Švédskem.

Vítkové ale vyšla položka vleže ještě hůře než Puskarčíkové. Jeden terč zůstal černý a po trestném kolu nabrala skoro minutovou ztrátou. Moravce vyslala na trať čtrnáctého s odstupem minuty a půl. Muži už nic nezkazili, ale ani se dopředu nedotáhli.

„Verča jela v kontaktu a zaváhání na ležce jsme nečekali. Trestné kolo je velký problém a bylo zásadní. Nezvládla to,“ řekl šéftrenér Ondřej Rybář v České televizi. „Pak už se to těžko sjíždí. Ondra ztratil, měl dobíjení a běžecky to nebylo to pravé. Michal jel výborný úsek, ale s časovou ztrátou už nelze nic dělat.“

Norský finišman Emil Hegle Svendsen odolal náporu Itálie. Od druhého úseku se v popředí drželo Slovensko, ale na třetí místo se dostalo Německo.

Úvodní závody SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):

Smíšená štafeta: 1. Norsko (Tandrevoldová, Eckhoffová, J. Bö, Svendsen) 1:11:31,7 (0+13), 2. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Windisch, Hofer) -5,3 (1+6), 3. Německo (Preussová, Hammerschmidtová, Doll, Peiffer) -6,4 (0+10), 4. Slovensko -7,7 (0+9), 5. Švédsko -34,5 (1+5), 6. Rusko -47,9 (0+7), ...13. ČR (Puskarčíková, Vítková, Moravec, Krčmář) -2:51,4 (1+10).

Smíšená štafeta dvojic: 1. Hauserová, Eder (Rak.) 36:17,0 (0+2), 2. Hinzová, Lesser (Něm.) -16,5 (0+9), 3. Višněvská, Braun (Kaz.) -32,7 (0+5), 4. Dorinová Habertová, M. Fourcade (Fr) -33,7 (0+10), 5. Perssonová, Samuelsson (Švéd.) -34,3 (0+9), 6. Vita Semerenková, Pidručnyj (Ukr.) -34,9 (0+10), ...10. Jislová, Šlesingr (ČR) -1:52,2 (0+10).