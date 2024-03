Lehká trať, ale nejezdí se mi tu dobře, říká o italské Cortině Adamczyková. V kvalifikaci dojela sedmá

Jak jste se sedmým místem spokojená? V cíli jste kroutila hlavou, proč?

Nebyla to má nejlepší jízda, v tréninku se mi tady jezdí lépe. Nebylo to špatné, vlastně žádný průšvih. Nějak jsem se rovnala, hodně věcí se mi povedlo lépe než na tréninku, ale ve spodní části jsem ztratila. Do cíle jsem přijela a měla jsem ztrátu 0,9 sekundy, což je na této trati jednoduché. Je to ale hrozně lehká trať.

V čem je ta trať jednoduchá?

Start je tady hodně technický, ale zbytek jsou pouze boule, na kterých člověk moc nevymyslí. Někdy můžu získat double, ostatní holky to musí proskákat a já to jako jediná projedu - ale tady nic takového není. Je to malinká trať, na začátku je sice trochu sešup, ale poté je to rovina a v půlce trati je to snad i do kopce.

Trať vypadá opticky úzká, až mi přijde, že se tam čtyři snowboardcrossařky nemohou vejít.

Asi se vejdeme, ale i v minulém roce byla vyznačená jenom jedna stopa a také jsem kvůli tomu spadla, když jsme se v potkali na jednom místě.

Ve čtvrtfinále vás je na programu souboj posledních tří olympijských vítězek. Michela Moioliová, Lindsey Jacobellisová a vy.

Lindsey nechci podceňovat, jezdila skvěle a i naposledy ve Španělsku, ale už to není jako před deseti lety. Michela jezdí super, ale nebojím se jich. Když pojedu za nimi, tak je přejedu někde dole, s tím počítám.