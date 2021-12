Na snowboardu se člověk musí víc soustředit. Je to celý den koncentrace, srovnává Ledecká s lyžováním

„Musím si ještě zvyknout na rozbité tratě na snowboardu. Přeci jen jsem teď trochu rozmazlená z lyžování, kde máme úplně nádherné podmínky,“ řekla Ester Ledecká Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V čem jsou závody na snowboardu podle Ledecké mnohem těžší než ty lyžařské? To si poslechněte v reportáži Barbory Kovaříkové

Netajila se tím, že na světových pohárech v alpském lyžování organizátoři mnohem víc dbají na jakékoli nerovnosti na sjezdovce.

Aby ne, když závodnice často dosahují až stokilometrových rychlostí v hodině. Na snowboardu se tak rychle nejezdí, jsou tam ale zase jiné záludnosti.

„Máte zase jenom jednu hranu a jednu šanci udělat to dobře. Je tam takový balanc, který musíte mít, takže vám to připadá, že všechno letí daleko rychleji,“ popsala.

Ledecká: Musím si ještě zvyknout na rozbité tratě na snowboardu. Jsem trochu rozmazlená z lyžování Číst článek

Na otázku, jestli je na snowboardu něco, co při jízdě bolí stejně, jako když lyžaře pálí stehna, Ledecká odpověděla: „Jak je to rozsekané, tak bolí celé tělo, konkrétně mě. Jak to s vámi drncá v každé bráně a těch bran je 24. Je to zase něco úplně jiného než lyžování. Navíc se člověk musí pořád soustředit, je to celý den koncentrace. Není to jen na jednu jízdu, ale musím být připravená na každou jízdu a všechny musím zajet perfektně, protože každá chyba se hrozně ukáže. V tomhle je to o dost těžší než lyžování.“

Tento týden dala přednost snowboardu, i když ve francouzském Val-d'Isère jedou lyžařky Světový pohár v rychlostních disciplínách.

Česká reprezentantka je ale teď v Cortině d'Ampezzo, regeneruje a připravuje se na sobotní večerní závod v paralelním obřím slalomu na snowboardu.