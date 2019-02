Pančochovou a Horáka čeká na mistrovství světa Big Air, závod ale ohrožují přívaly sněhu

Nejlepší česká freestyle snowboardistka Šárka Pančochová vstoupí do světového šampionátu v americkém Utahu. Zkušenou závodnici čeká kvalifikace a pak v noci možná i finále Big Airu. Start olympijské disciplíny, ve které dívky předvádějí co nejobtížnější triky na jediném skoku, ale v Park City zatím ohrožují přívaly sněhu. Park City/USA 15:59 5. 2. 2019 (Aktualizováno: 18:23 5. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šárka Pančochová. | Foto: Jan Malý | Zdroj: ČOV

„Ono je to takové ruku v ruce. Ty na to nevidíš, sněží ti do toho a ještě do toho fouká, takže máš strach, že to nedolétneš, takže hrozně kontroluješ, abys to dolétnul, a nesoustředíš na ten trik, který bys chtěl dělat,“ vysvětluje Šárka Pančochová, která se v aktuální sezóně dvakrát probojovala mezi elitní osmičku v závodech Světového poháru právě v Big Airu.

Desítky centimetrů sněhu, které napadly za poslední dny totiž výrazně zpomalily nájezd a v prvním tréninku tak ani muži nepředvedli žádné triky a jen se snažili přeletět až na strmý svah dopadu.

„Sněží hodně. Není vidět a skok nefunguje. Nějak se jim nepovedlo to úplně postavit a budou to celé předělávat. Je problém to doletět,“ povídal jediný český mužský zástupce v Big Airu Petr Horák, který věří, že se do kvalifikace celý profil skoku výrazně změní. To by pak nemělo vadit ani vytrvalé sněžení

„To ještě není tak hrozné, když nebude foukat, ale problém je to, že tam nejde nabrat větší rychlost. Takže když to nepůjde přeletět, tak to nepůjde skákat a bude to nebezpečné tím, že budeme dopadávat na rovinku,“ vysvětluje Horák.

„Ono to počasí nevypadá vůbec lákavě ještě minimálně na další dva dny. Čtvrtek vypadá OK, ale myslím, že má furt sněžit, třeba třicet centimetrů během dne,“ není si Šárka Pančochová úplně jistá tím, že se bude závodit podle plánu.

Nejdřív by dnes měli po půl šesté odpoledne vyrazit na upravený skok v kvalifikaci muži, aby otestovali, jestli je bezpečný, a poté i ženy. Mezi nimi bude i Pančochová, která na juniorském světovém šampionátu před 11 lety v italském Valmalencu Big Air ovládla. Za tu dobu se ale od loňska nová olympijská disciplína až neuvěřitelně posunula, a tak by byl velkým úspěchem postup mezi finálovou osmičku.