Snowboardistku Samkovou čeká další operace, návrat do plného tréninku plánuje na podzim

Prosincové záběry snowboardkrosařky Evy Samkové snad obletěly celý sportovní svět. Olympijská vítězka a mistryně světa si v cíli týmového závodu v Rakousku zlomila kosti nad oběma kotníky. Teď ji čeká další operace, rekonvalescence a příprava na další sezónu. Okamžik, který ji připravil o olympiádu v Pekingu, už prý v hlavě nemá. Liberec 12:41 27. dubna 2022

„Obecně lidé nepříjemné věci dobře zapomínají. Bylo to bolestivé, ale když si na to teď vzpomenu, nemám pocit, že to bylo nějak extrémní. Člověk v tu chvíli prostě pocítí, že je něco špatně. Cítí velký tlak v nohou, bolestivější to bylo po operaci,“ vrací se k nešťastnému okamžiku reprezentantka liberecké Dukly.

Není zvyklá brát si prášky proti bolesti. Snaží se, pokud to jde, vydržet bez nich.

„První tři dny jsem si spíš brala jen prášky na spaní, protože nejsem zvyklá spát na zádech, což jsem v tu dobu musela. Když to teď hodně přetížím, tak to bolí, ale dá se to vydržet,“ řekla Samková Radiožurnálu.

Zranění si přivodila po předkopnutí snowboardu. Netuší, jestli se do budoucna k podobné záležitosti ještě odhodlá.

„Uvidím, asi to nemusím riskovat. Budu se snažit jezdit rychleji, abych v cíli byla dřív a nemusela předkopávat,“ usmívá se snowboardistka.

Zatím musí myslet především na stoprocentní vyléčení. K tomu bude nutná ještě jedna plánovaná operace.

„Na vyndavací operaci, kdy je potřeba z kostí odstranit šrouby a destičku, jsem se ze začátku netěšila, ale protože mě teď už šrouby trochu omezují, těším se na ní. Takže na začátku června proběhne operace, pak budu mít nějakých deset dní volno i kvůli stehům a jizvám a pak začnu normálně trénovat. Uvidím, jak se to zlepší a kam dál to půjde. Do podzimu, kdy se chci nějak víc v tréninku postavit na prkno, je času dost,“ plánuje Samková.

Další sezónu už tak chce stihnout. Počítá, že pro ní bude hlavně zatěžkávací zkouškou toho, co její tělo a hlavně operované kotníky vydrží. A olympiáda za čtyři roky?

„To je ještě strašně daleko. Samozřejmě vím, že dnem, co skončí olympiáda, začíná další olympijský cyklus. Uteče to hrozně rychle, i když se zdá, že je to strašně daleko. Ale já teď budu především ráda, když budu normálně závodit,“ zmínila Samková hlavní cíl, který bude mít před sebou.