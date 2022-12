Nohy mám bolavější, ale jdu do toho naplno, říká Adamczyková po návratu do Světového poháru

Eva Adamczyková je po zranění kotníků zpátky. Po vážném zranění česká snowboardcrossařka naskočila zpátky do Světového poháru pátým místem v kvalifikaci ve francouzském Les Deux Alpes. Hned z prvního kola postoupila do sobotních vyřazovacích jízd. O povedeném návratu mluvila česká reprezentantka ve vysílání Radiožurnálu Sport. Les Deux Alpes (Francie) 19:47 2. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Adamczyková | Foto: Iva Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Evo, máte radost z pátého místa v kvalifikaci?

Samozřejmě, když pak začne člověk závodit, tak tam vidí chyby a chtěl by vyhrát. Můžu být ale spokojená, protože už ve včerejších (čtvrtečních - pozn. red.) trénincích jsem měla druhý nejrychlejší čas. Už to napovídalo dobrému výsledku. Před pár měsíci bych si ani nepomyslela, že pojedu „svěťák“.

Je pro vás po dlouhé závodní pauze výsledek příjemným překvapením?

Člověk se může řídit až podle tréninků. Před dnešním startem jsem trénovala jen na Pitztalu, kde ta trať byla poměrně jednoduchá. Zároveň jsem se nepotkala se světovou špičkou nikde. O překvapení úplně nejde, ale jsem ráda, že to tam padlo.

Vzpomněla jste si při pátečním startu na nepříjemnou událost, která vás postihla téměř před rokem v Montafonu?

Vůbec ne. Člověk spíš přemýšlí nad kotníkem, jsem opatrnější ve frontside zatáčkách. Je pořád znát, že jsem zatím byla jenom tři týdny na nějakém větším soustředění. Zatím jsem nevyježděná a pohyb není ideální. Není důvod vzpomínat na ten pád, protože se cítím dobře a je zbytečné si to připomínat.

Můžete si na trati dovolit to samé, co jste mohla před zraněním?

Na této trati ano. Dávala jsem si brzdu jen před jednou frontside zatáčkou, ale ta je složitá pro všechny. Většina závodnic brzdí před ní nebo přímo v ní, protože se projíždí ve vysoké rychlosti. Samozřejmě večer po závodě mám nohy bolavější, kotníky víc zatuhlé, ale určitě do toho jdu naplno. Cítím se dobře, jinak bych tady ani nebyla.

Jaké bylo přivítání od soupeřek po vašem návratu k velkým závodům?

Postupně jsme se s některými týmy potkávali na soustředěních. Všichni říkali, že mě rádi vidí a přejí mi návrat. Byla jsem z toho nadšená.

Vrátila se jim ale Eva Adamczyková. Neříkali si, kde mají Evu Samkovou?

Oni dokud nevidí startovku, tak to neví. Nikde to moc na potkání neříkám. Jenom na večerních mítincích mezi trenéry a pořadatelem je trochu zmatek. Tam jsem pořád jako Samková. Po deseti nebo patnácti letech, co jezdím, je těžké si zvyknout na něco jiného.

Evo, s jakým výsledkem sobotního závodu budete spokojená?

Ještě jsme se po dnešním startu bavili s trenérem o tom, že se mi jela kvalifikace dobře, takže není důvod zítra nenastoupit. Rozjížděk ve čtyřech lidech jsem moc nejela, takže potřebuji zase získat větší sebevědomí. Pokusím se to odjet celé, skvělý by byl postup do finále. Dnešní čas odpovídá na rychlou jízdu, ale ve čtyřech je to něco úplně jiného.