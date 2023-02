Snowboardisté trénují před mistrovstvím světa pod Králickým Sněžníkem, trať sdílí s veřejností

V neděli začne v Gruzii mistrovství světa ve snowboardingu a freestyle lyžování a největší nadějí české výpravy bude medailistka z posledních dvou šampionátů - snowboardcrossařka Eva Adamczyková. Ta se sice po svém těžkém zranění ze začátku minulé sezony ještě nedostala do optimální formy, ale pomoct by jí měla povedená příprava v domácím prostředí. Králický Sněžník 10:34 17. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Adamczyková | Zdroj: Profimedia

„Máme tu dokonce dva skútry, takže můžeme jezdit dost intenzivně, to je skvělé. Za dopoledne určitě zvládnu tak 15 až 20 jízd a trvá nám to dvě hodiny. Na vleku by nám to trvalo možná dvakrát víc. Normálně dáme za dopoledne třeba tak šest jízd, takže je to opravdu mnohem větší objem,“ pochvaluje si olympijská vítězka Eva Adamczyková tréninkové podmínky v areálu pod Králickým Sněžníkem.

Trať je tady skoro srovnatelná s těmi, které se objevují ve Světovém poháru, jen má určitá specifika kvůli tomu, že je otevřená i veřejnosti.

„Nejsou tu ostré hrany, protože to musí být bezpečné pro děti a další lidi. Odhaduji, že tuto trať projede za hodinu tak 700 lidí. Není to tedy úplně nejostřejší, ale má velké rozměry, zatáčky jsou vysoké, skoky jsou delší než 20 metrů, takže let je opravdu veliký. Povedlo se nám je oddělit, aby levá část byla pro nás a pravá pro veřejnost, aby to bylo bezpečné pro všechny,“ říká trenér snowboardcrossové reprezentace Marek Jelínek.

A tak se v jednu chvíli proletí vzduchem Eva Adamczyková na skoku s ostrou hranou v rychlosti přes 70 kilometrů za hodinu a pár okamžiků poté projede sousední-zaoblenou částí skoku dítě, které ani ještě nechodí do školy.

I když se reprezentanti musí o trať dělit s veřejností, je to pro ně unikátní možnost trénovat v podobně kvalitních podmínkách jako ty nejlepší týmy na světě.

„Rozhodně je to složitější a těžší trať, než byla například na posledním Světovém poháru v Cortině d'Ampezzo, takže jsme šťastní. Jediné, co nám vadí, je, že tady trénujeme jen jeden týden za rok,“ povídá trenér české snowboardcrossové reprezentace Marek Jelínek.

Na mistrovství světa do gruzínského Bakuriani společně se šesti svými svěřenci včetně největší hvězdy celé výpravy Adamczykové. Ta by na začátku března ráda navázala na poslední dva šampionáty, ze kterých přivezla zlato a bronz.