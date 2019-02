Šance na další medaili. Samková s Kubičíkem si věří v soutěži smíšených dvojic

Mistryně světa Eva Samková má dnes v Utahu další šanci na velký úspěch. Při historické premiéře smíšeného závodu snowboardcrossařů bude na světovém šampionátu bojovat o medaili společně s Janem Kubičíkem. V disciplíně, kterou za tři roky uvidí fanoušci zimních sportů také na olympiádě v Pekingu. Park City/USA 12:33 3. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Já se budu snažit jezdit co nejrychleji, abych holky udržela. Věřím, že se jich Johnny bude držet a já nebudu vyrážet zezadu,“ věří v rozhovoru pro Radiožurnál Eva Samková, že Jan Kubičík nenabere na prvním úseku velkou ztrátu.

Když je Samková zdravá, je k neporažení. ‚Myslím, že se dá pořád posunovat,‘ říká její trenér Číst článek

Skvělé stíhací jízdy předvedla před rokem na Světovém poháru v tureckém Erzurumu, když v týmové soutěži žen, využila toho, že jí Vendula Hopjáková vysílala na trať v kontaktu s ostatními snowboardcrossařkami a nakonec z toho bylo druhé místo.

V podobný scénář věří čerstvá mistryně světa i teď. „Může to být podobné. Ale Američani budou silní, mají aktuálního mistra světa a Lindsey (dvojici Mick Dierrdorf a Lindsey Jacobellisová, pozn. red). Strašně silní budou taky Italové, ale nám se tady celkově daří, takže věří, že to můžeme dát,“ předpovídá.

Kromě silné americké dvojice si na medaili brousí zuby i Omar Visintin a Michela Moioliová z Itálie, ale optimistický je i druhý článek české dvojice.

„Doufám, že to dopadne co nejlépe. Věřím, že bychom mohli udělat i medaili. Bude to první smíšený závod dvojic, ta doufám, že se organizátorům povede,“ říká Jan Kubičík. I on má pozitivní vzpomínky na týmovou soutěž - doma má ze závodu juniorů už i medaili:

„Tyhle závody týmů mám rád, před třemi roky v Rogle jsme vybojovali bronz na MS juniorů,“ vzpomíná.

Týmová smíšená soutěž bude prvním ostrým testem před olympiádou 2022, ale všechno můžou zkomplikovat přívaly sněhu. A tak se může začátek posouvat z 19. hodiny na pozdější čas a v krajní variantě by organizátoři závod zrušili.