Samková proti Jocobellisové. Která z nich zajede poslední závod líp, má křišťálový glóbus

Snowboardcrossařka Eva Samková se pokusí zakončit výjimečnou sezonu celkovým triumfem ve Světovém poháru. Křišťálový glóbus získala už v roce 2017, kdy se o vítězce prestižního seriálu rozhodovalo až v posledním závodě, ale před posledními jízdami ve švýcarském Veysonnaz je situace na čele ještě vyrovnanější.

Samková ovládla závod světového poháru v Baqueiře a dotáhla se na průběžně vedoucí Jacobellisovou Číst článek

„Jsem ráda, že jsem to dala a je hotovo. Teď už můžu jít do důchodu, protože už mám všechno,“ radovala se na Radiožurnálu v únoru - bezprostředně v cíli finálové jízdy na šampionátu v Utahu Eva Samková.

Ale na důchod to u české dvojnásobné olympijské medailistky aktuálně nevypadá vůbec. Takovou sezonu, jakou aktuálně prožívá, ještě neměla. K titulu mistryně světa může přidat i křišťálový glóbus.

„Tenhle rok byl geniální. Byla jsem první, na rozdíl od Lindsey, která byla až pátá,“ vrací se Eva Samková ještě ke světovému šampionátu, kde byla její současná největší soupeřka - domácí Lindsay Jacobellisová velmi zklamaná z toho, že nepostoupila do velkého finále.

Američanka má před odpoledními play-off jízdami naprosto stejně bodů jako Eva Samková a tak to nebudou žádné těžké počty.

„Jsem ráda, že to vyšlo takhle. Člověk dojede do cíle a nemusí nic propočítávat. Dost často člověk ví, že musí být první a doufá, že ta druhá musí být třeba pátá. Ale takhle je to jasně položené,“ těší Evu Samkovou.

Finále Světového poháru organizátoři ozvláštnili tím, že před závodem odpadla kvalifikace. „Bude to divné, ale občas jsme na to zvyklé. Třeba na Evropském poháru se nejezdí kvalifikace vůbec. Bude to zajímavé, že se potkáme až ve finále,“ povídá sebevědomě Eva Samková.

Češka je nasazená do horní části pavouka, zatímco Američanka Jacobellisová do spodní a ta hned ve čtvrtfinále nastoupí proti druhé Češce mezi elitou - Vendule Hopjákové. Vyřazovací jízdy žen začnou po půl třetí odpoledne.