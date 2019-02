Samková vyhrála kvalifikaci i po pokaženém startu. ‚Ale vím, že ho umí,“ uklidňuje trenér Jelínek

Kvalifikaci snowboardcrossu doprovázela poměrně komorní atmosféra, ale v pátek organizátoři očekávají úplně jiný zájem o světový šampionát. O šestý titul mistryně světa bude bojovat domácí Lindsay Jacobellisová, která ale byla v kvalifikaci až pátá.

Eva Samková na MS ovládla kvalifikaci, Hopjákové ani mužům se nedařilo Číst článek

Američanka navíc skončila s víc než sekundovou ztrátou na Evu Samkovou, která přitom se svým výkonem zas tak moc spokojená nebyla

Trénink šel líp než jízda. Kvalifikační jízda nebyla špatná, ale start se mi opravdu nepovedl, skoro jsem se tam zasekla a řešila jsem správné postavení. Dostala jsem se z toho a i tak se mi podařilo vyhrát,“ řekla Radiožurnálu po vítězné kvalifikaci Eva Samková.

„Ještě větší pecka je to, že to byla Evčina nejhorší jízda na startu, ten se jí opravdu nepovedl. Ale vím, že ho umí, v tréninku ukázala, že jí to jde, takže je tam šance na zlepšení,“ věří Marek Jelínek - trenér českého snowboardcrossového týmu, ze kterého do play off prošla jen právě Eva Samková.

V kvalifikaci uvízla jak Vendula Hopjáková, tak mužská čtveřice. Zato Samková si počínala suverénně a po pátém, sedmém, šestém a dvanáctém místě z předešlých šampionátů, věří olympijská vítězka v medaili.

Důležitým faktorem může být i specifické prostředí s vysokou nadmořskou výškou ve středisku Solitude. „Když má člověk minutu deset dupat na maximum, je to obrovský rozdíl, jestli je v 500 metrech nad mořem, nebo ve třech tisících. Ale díky tomu, že jsme byli v Coloradu, jsme na tom trošku líp, než kdybychom přijeli přímo sem,“ doplňuje Eva Samková,

Vyřazovací souboje o titul mistryně světa začnou v Utahu po 19. hodině českého času.