Snowboardcrossařka a letošní bronzová medailistka z olympijských her v Pchjongčchangu Eva Samková se už plně připravuje na novou sezonu. Od té minulé si stihla vyzkoušet kromě jiného i dvě pro ni neobvyklé role. Jako trenérka dohlížela na přípravu českých juniorů a jako průvodkyně stála před kamerou v připravovaném televizním cestopisu. Praha 14:30 14. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková byla vlajkonoškou české výpravy na slavnostním zahájení olympijských her | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Moc jsem si to užila. Vůbec jsem nevěděla, co od toho mám čekat. Do kamery umím mluvit, ale spíš jen rozhovory a ne nějaké moderování. Bylo to náročné,“ vypráví Eva Samková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Samková si po sezoně zkusila roli trenérky i průvodkyně, teď už myslí na medaili z mistrovství světa

Samková a bývalý skikrosař Tomáš Kraus spolu s televizním štábem cestovali na jaře napříč Evropou a výsledkem jejich měsíčního putování má být cestopisný seriál, který počátkem příštího roku uvede Česká televize.

„Snažíme se ukázat za místa z pohledu nás sportovců. Je to samozřejmě víc sportovně zaměřené, protože s Tomem máme sport rádi. A protože ráda jím a ráda jím dobrá jídla, tak tam jsou i takové věci. Jsme tam i v nějakých muzeích. Myslím, že pro diváky je zajímavé i to, že jsme tam najednou v jarních až letních prostředích a ne pořád jen na sněhu,“ říká česká snowboardcrossařka.

Samková v roli trenérky. ‚Pořadatelé se na nás vyprdli,‘ stěžuje si na trať pro juniory Číst článek

Aby se přitom do neobvyklého projektu mohla olympijská vítězka ze Soči zapojit, musela na konci sezony vynechat poslední závod Světového poháru. Trenér Marek Jelínek by za normálních okolností z takového kroku nebyl zrovna nadšený. Jak sám ale přiznal, po náročné sezoně mu Evino natáčení přišlo celkem vhod.

„Ze začátku jsem si jako trenér říkal, že bych s ní raději byl na Světovém poháru, ale pak mi došlo, že toho Evka dokázala dost. Vyhrála poslední závody sezony a navíc jsem se mohl soustředit na mladší,“ vysvětluje Jelínek.

A právě mladším závodníkům se Jelínek po letní pauze věnoval i spolu se Samkovou. Při trénincích na Novém Zélandu totiž elitní snowboardcrossařka kromě vlastní přípravy zvládla i pomoci s trénováním českých juniorů.

Mladí snowboardcrossaři shánějí peníze na juniorské mistrovství světa, pomáhá jim i Eva Samková Číst článek

„Do téhle role jsem se dostala už asi podruhé, i když poprvé jsem byl po zranění křížového vazu. To mi bylo asi devatenáct a pomáhala jsem jim minimálně, protože tam byli i o dost starší, takže to se člověku samozřejmě nějaké rady říkají špatně. Ale u juniorů je to trochu lepší, protože jsem přeci jen starší. A musím říct, že mě to bavilo. Možná to bylo tím, že bylo sluníčko a tolik jsme tam nemrzli,“ usmívá se Samková.

V nejbližší době ale Evu Samkovou stále ještě čeká místo trenérské kariéry ta závodnická. Poprvé se česká snowboardcrossařka postaví na svah v soutěžním závodě v prosinci v Rakousku při Světovém poháru. Myšlenkami už je ale teď Samková na únorovém mistrovství světa v USA, kde by ráda prolomila smůlu a vybojovala konečně medaili.

„Kdyby to tenhle rok klaplo na medaili, tak budu hrozně ráda. Je samozřejmě důležité dostat se do finále. Myslím, že se pojede zase v šestí, takže ani v tom finále to není úplně jisté. Ale tu trať znám, místo taky. Před dvěma lety na Světovém poháru se mi tam dařilo, takže se na to hrozně těším,“ říká před novou snowboardcrossovou sezonou dvojnásobná olympijská medailistka Eva Samková.