Boj do posledního závodu. Samkové stojí v cestě za křišťálovým globusem tradiční soupeřka Moioliová

Snowboardcrossařka Eva Samková se chystá na souboj o křišťálový glóbus. Před závěrečným závodem Světového poháru ve švýcarském Veysonnaz má v čele seriálu stejně bodů jako druhá Italka Michela Moioliová a téměř jistě se o celkové šampionce bude rozhodovat právě mezi nimi. Díky tomu, že se finálová soutěž sezony jede narozdíl od předešlých závodů bez kvalifikace, tak si obě olympijské vítězky mohly trať perfektně vyzkoušet. Veysonnaz (Švýcarsko) 7:44 20. března 2021

„No je to specifické v tom, že máme dva dny tréninku, což jinak máme jen na olympiádě. Minulý rok tomu tak nebylo, protože se závod posunul na dřívější den kvůli začínajícím koronavirovým restrikcím. Samozřejmě je tam určitý tlak, ale já se těším,“ říká pro Radiožurnál Eva Samková.

„Závod bude mít náboj také pro okolí, protože se to rozsekne takto v posledním závodě. Zdejší trať mi sedí, ale jí také,“ mluví bronzová z únorového mistrovství světa Eva Samková o stříbrné ze stejného šampionátu Michele Moioliové.

Obě dominovaly posledním pěti sezonám Světového poháru – Italka v Letech 2016, 2018 a 2020, Češka 2017 a 2019 a tak logická posloupnoust hraje s nadsázkou pro Samkovou. Teoreticky ještě může do souboje o křišťálový glóbus zasáhnout Američanka Faye Guliniová, ale to by musela vyhrát a obě dívky, které jsou před ní, vypadnout už ve čtvrtfinále.

Česká reprezentantka v minulém závodu neúspěšně vyzkoušela taktiku úmyslně zpožděného startu, ale to se ve Švýcarsku nejspíš opakovat nebude.

„Na všech závodech se řeší, jestli má vyjet první do cílové rovinky nebo ne. Tady to vypadá, že to řešit nebudeme. Evka se bude snažit tahat závod od startu do cíle na prvním místě a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Je tu velmi silná, a my věříme, že to dobře dopadne,“ doufá trenér českého snowboardcrossového týmu Marek Jelínek ve vítězství ve finálovém závodě sezóny a tím pádem i třetí křišťálový glóbus pro Evu Samkovou. Ta vstoupí do vyřazovacích jízd v sobotu po 14.30 hod.