Druhá v kvalifikaci, přesto nespokojená. ‚Husté sněžení a bílá stěna,‘ líčí těžké podmínky Samková

„Venku hezky sněží, tak se těšíme na to, že to zase nepojede. Ale ne, vidím tu práci toho kluka a je to bombastický, pojede to jako namydlený,“ sledovala s dobrou náladou před kvalifikací Eva Samková práci servismana Tomáše Kašpara.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Eva Samková začala sezonu Světového poháru druhým místem v kvalifikaci. Více v příspěvku Jakuba Marka

Jeho pečlivost při přípravě snowboardu se vyplatila – a to hlavně proto, že na úvod opožděné sezóny čekaly na sportovce hodně těžké podmínky.

„Na to, jak to nejede, si myslím, že jsme měli dobré mazání. Před a za mnou jsou jen Italky, které mají vždy dobrou mázu. Já navíc opravdu neměla dobrou jízdu. Mezera za první Italkou je velká, ale v tomhle počasí, kde sněží a je tu bílá stěna, tak jsou ztráty třeba i čtyřvteřinové,“ líčí Samková.

Na vítězku kvalifikace Raffaellu Bruttovou ztratila Eva Samková 74 setin sekundy, ale další rozestupy byly skutečně i v řádu sekund. Olympijskou vítězku a mistryni světa může před sobotním závodem uklidňovat to, že v kvalifikaci ani zdaleka nepředvedla svoji nejlepší jízdu.

„Nejsem s ní vůbec spokojená. Hodně sněží, v průběhu kvalifikace se podmínky ještě zhoršily. Podmínky jsou vlastně neregulérní, ale pro všechny dost podobné. Člověk se prostě musí držet v jedné vyjeté lajně, což jsem hned na startu nezvládla. Není to zábava. Na to, jak náš sport umí být zábavný, tak tentokrát to bylo tlačené do finiše hodně na sílu,“ mluví o výjimečně těžkých podmínkách Eva Samková – druhá z kvalifikace v italském Valmalenku.

Ostatní Češi – Matouš Koudelka, Jan Kubičík a Vendula Hopjáková – do sobotních vyřazovacích bojů nepostoupili.