Taktika opožděného startu v Gruzii úspěchem nedopadla. ‚Udělala jsem moc chyb,‘ soudí Samková

Zatímco čtvrteční závod Eva Samková vyhrála téměř stylem start – cíl, v pátečním semifinále zvolila jinou taktiku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Evě Samkové taktika opožděného startu nevyšla. Více v příspěvku Barbory Kovaříkové

Ze startovní budky nevyjela hned, nechala své soupeřky chvíli poodjet a fanoušci u televizních obrazovek pak už jen trnuli, jestli olympijská šampionka ze Soči soupeřky předjede. Díky podobnému startovnímu manévru Samková před čtyřmi lety ovládla závod v německém Feldbergu, tentokrát jí to ale nevyšlo.

„Prostě jsem udělala moc chyb v semifinále. Myslím, že i s opožděným startem by to vyšlo, ale měla jsem začít dupat dřív, někde v půlce trati, a ne až ke konci. Těžko se to řeší v tu chvíli, ale měla jsem jet lépe,“ řekla Samková.

Samková si pak spravila chuť v malém finále, ve kterém před sebe žádnou soupeřku nepustila a zajistila si tak páté místo.

„Tam se mi to povedlo. Měla jsem normální start, nedupala tolik na boulích na startu a pak jsem zadupala až uprostřed trati, kde jsem právě měla dupat v semifinále,“ pokračovala snowboardcrossařka.

Největší soupeřkou české závodnice ale nebyla Američanka Lindsey Jacobellisová, o které Samková po závodě mluvila. Mnohem důležitejší byl výkon Italky Michely Moioliové, která v Gruzii skončila dvakrát čtvrtá. Díky tomu se teď v celkovém hodnocení světového poháru Samková s Moioliovou dělí o první místo.

O majitelce velkého křišťálového glóbu se tak bude rozhodovat až na finále světového poháru, které se pojede 20. března ve Švýcarsku.