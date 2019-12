Samkové pomohlo k ideálnímu vstupu do sezony i dobré mazání. Nový servisman ho testoval na běžkách

Snowboardkrosařka Eva Samková zvládla skvěle vstup do nové sezony Světového poháru, když v rakouském Montafonu vyhrála i díky jednomu z nováčků v týmu. Poprvé měl rychlost jejího prkna ve svých rukou bývalý biatlonový servisman Tomáš Kašpar a i v těžkých podmínkách měla Samková materiál připravený na úrovni těch nejlepších. Montafon (Rakousko) 11:02 14. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková. | Foto: Tyler Tate | Zdroj: ČTK/AP

„Podmínky se měnily. Bylo teplo, vlhko, sněžilo jako blázen a zima nebyla. Na to se nedá připravit předem, takže to, že to kluci takhle zvládli, je obdivuhodné,“ říká Radiožurnálu trenér českých snowboardistů Marek Jelínek.

Ten se od této sezony může při mazání snowboardů spolehnout na bývalého šéfa rozpadlého polského týmu Mariusze Kufela a také na muže, který mazal běžky i biatlonistce Gabriele Koukalové - Tomáše Kašpara.

„S tímhle úspěchem je vstup do nové role daleko sladší. Když se bude takhle dařit dál, tak to bude jedině dobře,“ usmívá se Kašpar. „V týmu je to super. Co se týče zázemí, prostředí a mezilidských vztahů, tak je to bezvadné. Myslím, že i já jsem do týmu celkem zapadl,“ dodává Kašpar.

„V systému práce nebo mazání to není o moc jiné než v biatlonu. Hrozilo, že tady budu letos sám, ale teď jsme tu ve dvou, takže je to dobré a dá se to stíhat,“ říká Kašpar.

Novinkou je pro český tým to, že se až deset minut před samotným závodem rozhoduje, na čem české reprezentantky pojedou. Rozhodnout se, jaké mazání zvolí, pomáhá Kašparovi rozhodnout i trochu neuvyklá metoda - před závodem testuje mazání na trati na běžkách.

„V běžeckém lyžování se zkouší do poslední chvíle, tady je to samozřejmě těžší v tom, že musím testovat na sjezdovce. A najít si nějaké místo vhodné na testování na sjezdovce v běžkách není jednoduché,“ vysvětluje nový servisman českého snowboardkrosového týmu Tomáš Kašpar.