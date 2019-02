Mám zkušenosti, věřím si a jsem opatrnější, říká Eva Samková, nová mistryně světa ve snowboardcrossu

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaký byl její vítězný závod? Poslechněte si celý rozhovor

Když se postaví na prkno, je neporazitelná. A přestože někdy na startu zaváhá, obvykle to pak na svahu dožene. „Jsem trochu těžší, takže to jede rychleji,“ směje se. „Navíc mám dobrého trenéra, který mi radí, co dělat, abych byla nejrychlejší,“ popisuje Eva Samková v rozhovoru s Petrem Králem.

Šéftrenérem českých snowboardcrossařů je Marek Jelínek, původně gymnasta. A na jeho přístupu ke svěřencům je to znát. „Zná pohyb do detailů, samozřejmě má vystudovanou i FTVS. Zapojuje biomechaniku a fyziku, je velmi přemýšlivý člověk. Možná i proto, že není snowboardista, není takový zevl jako my.“

Když je Samková zdravá, je k neporažení. ‚Myslím, že se dá pořád posunovat,‘ říká její trenér Číst článek Samotná Eva Samková jezdí na snowboardu od šesti let. Dnes je jí 25 let, za sebou má mimo jiné dvě olympiády. A postupující věk prý na sobě cítí. „Člověk je na sebe opatrnější,“ neskrývá Eva Samková. „Protože má zkušenosti, ví, na čem se mu staly nějaké pády. Ale zároveň by si člověk měl víc věřit, protože ví, co už má za sebou a co už zvládl.“

Vaření i saxofon

Eva Samková je ženou mnoha tváří. Kromě toho, že je vynikající snowboardistka, totiž miluje zvířata, hraje na saxofon a prý i ráda vaří a peče. „Když jsme na soustředění, jezdíme do apartmánů s kuchyní, kde můžu vařit, to si užívám,“ usmívá se.

A ten saxofon? „Hrála jsem v dětství, chodila jsem do lidušky. Vybírala jsem si tenkrát mezi bicími a saxofonem.“ Během rozhovoru tak ve studiu Radiožurnálu zaznělo i její krátké sólo na saxofon.