V sedmnácti letech mezi nejlepšími na světě. ‚Prala jsem se statečně,' říká snowboardcrossařka Hrůšová

Vyřazovací jízdy mistrovství světa českým snowboardcrossařům vůbec nevyšly. Ve Svatém Mořici skončili Kryštof Choura, Radek Houser i Jan Kubičík hned v úvodní rozjížďce. O nejlepší český výsledek se postarala sedmnáctiletá Karolína Hrůšová, která obsadila 11. místo. Ve finální jízdě měla za soupeřky dvě nejlepší ženy průběžného pořadí Světového poháru Charlotte Bankesovou z Velké Británie a Francouzku Leu Castovou. Od zpravodaje z místa Svatý Mořic 20:34 28. března 2025

Radku, vy jste na trati byl v dobré pozici, během úvodní pasáže jste se dokázal dostat i před vašeho soupeře, Španěla Lucase Eguibara. Co ale přišlo poté?

Houser: Neměl jsem šanci se dostat do vnitřní stopy, která bývá rychlejší. Špatné rozhodnutí spočívalo v tom, že ve třetí zatáčce jsem chtěl Eguibara předjet vnitřní stranou, ale trať byla trochu rozbitá. Poté mi začalo poskakovat prkno a musel jsem si přibrzdit, poté mi Eguibar odjel.

Jan Kubičík měl na trati dva soupeře, ale oba dokázali poměrně rychle odjet. Přišlo mi, že jste se jich nedokázal chytit a trochu se vyvézt.

Kubičík: Já se ztratil již na startu, kdy jsem měl potíže na druhé překážce. Dotáhl jsem se na ně, a poté jsem stále bojoval o druhé místo, ale byl jsem trochu vytlačený a jel jsem ve vnější stopě. Chtěl jsem si najet více dovnitř trati, ale bylo to strašně těžké na kotníky. Byl jsem rád, že jsem nakonec nespadl.

Radku, bylo důležité, kdo si vybral jakou pozici na trati? Řada mužů, kteří startovali na pozici úplně vpravo, nepostoupila. Na trati už se nedokázala procpat mezi ostatní.

Houser: Překvapilo mě to, závody v loňské sezoně zde probíhaly jinak. Většinou se nevyplácí najíždět do zatáčky jako první, protože na to můžete doplatit na rovince. To ale teď neplatilo.

Karolíno, vy jste měla skvělý start a závod pro vás vypadal velmi dobře.

Hrůšová: S tím jsem určitě spokojená. Vůbec jsem nečekala, že bych mohla soupeřit s tak dobrými závodnicemi, například s Francouzkou Leou Castovou. Ta je jednou z nejlepších na světě a nikdo mi nevezme, že jsem ji na chvíli předjela, ale v cíli mi to vrátila. Hodně mi pomohlo, že start na této trati nebyl tak technický.

Bylo pro vás těžké se ostatních závodnic chytit a držet s nimi tempo?

Hrůšová: Udělala jsem lehké chyby na první zatáčce, ale prala jsem se statečně. Stály proti mně první dvě holky v průběžném pořadí Světového poháru a je těžké proti nim závodit.

Mistrovství světa ve snowboardingu ve Svatém Mořici: Snowboardcross: Muži: 1. Grondin (Kan.), 2. Bozzolo (Fr.), 3. Hämmerle (Rak.), ...19. Houser, 20. Choura, 22. Kubičík, v kvalifikaci 42. Turinský (všichni ČR). Ženy: 1. Moioliová (It.), 2. Bankesová (Brit.), 3. Pereiraová de Sousaová (Fr.), ...11. Hrůšová (ČR).