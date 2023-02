Adamczyková necítí před mistrovstvím světa žádné trauma ze zranění, jezdí už bez bolesti

Byl to právě v osudném týmovém závodě 11. prosince 2021, kdy Eva Adamczyková, tehdy ještě Samková, dotáhla českou dvojici na SP v Montafonu ke stříbru, ale při manévru v cíli si zlomila obě nohy. Kvůli úrazu přišla o loňskou olympiádu. Od té doby stihla čtyři závody elitního seriálu, ale týmová soutěž ji znovu čeká až teď.

„Obrovské štěstí v neštěstí je, že Evce se to zranění nestalo při jízdě, ale za cílem. Takže tam nejsou žádné následky nebo traumata, kvůli kterým by se bála nějakých překážek. Ten cílový manévr neměla dělat ani tehdy a nebude ho dělat ani teď. To, že se nemá čeho bát, je její výhoda. A ona se opravdu nebojí,“ říká trenér Marek Jelínek.

„Ty zážitky se mi vrací především proto, že se mě na to všichni ptají,“ říká s úsměvem Adamczyková.

„Je to týmový závod, ale je to jiný závod, jiná trať... Člověka to ale vytrestá, dá si víc bacha. Sice jsem se zranila při týmovém závodě, ale s tím závodem mám zároveň spojeno hrozně moc pozitivních vzpomínek a baví mě, takže se moc těším,“ říká Adamczyková, která se cítí na prkně čím dál lépe.

„Nejdříve bylo to ježdění pocitově hrozné. Chvíli jsem si říkala, že buď už nikdy nebudu jezdit, nebo budu jezdit a bude to strašný. To bylo moje největší přání, abych mohla jezdit jako předtím. Abych z toho měla skvělý pocit, bez bolesti. To se mi teď daří,“ těší Adamczykovou.

Kategorie snowboardcrossu přijde v gruzínském Bakuriani na řadu ve čtvrtek 2. března, kdy Adamczyková pojede kvalifikaci. Na mistrovství světa se představí i další čeští reprezentanti včetně mladých nadějí jako Adéla Keclíková, Kryštof Minárik nebo Zuzana Maděrová.