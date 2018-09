Samková v roli trenérky. ‚Pořadatelé se na nás vyprdli,‘ stěžuje si na trať pro juniory

Juniorští snowboardcrossaři už mají vrchol sezony za sebou. Na Novém Zélandu sice na tituly Evy Samkové nenavázali, ale ještě nikdy v historii česká reprezentace neměla na světovém šampionátu tolik závodnic mezi elitou. A roli trenérky si vyzkoušela i olympijská vítězka ze Soči. Cardona/Nový Zéland, Praha 13:02 3. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková na tréninku | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„I když nebyla žádná medaile, je důležité, že sport se rozrůstá. Čím víc lidí to bude dělat, tím větší je šance na úspěch,“ říká Radiožurnálu Eva Samková.

Dvojnásobná olympijská medailistka pomáhala hlavnímu trenérovi české snowboardcrossové reprezentace Marku Jelínkovi na trati v Cardroně, kde před osmi lety slavila svůj první titul juniorské mistryně světa.

Nejlepším výsledkem na aktuálním šampionátu bylo 5. místo Venduly Burešové, ale do nejlepší čtrnáctky se vešly další tři Češky. A mohlo být ještě lépe

„Často spadli z postupových pozic, protože trať byla velmi složitá. Ne výrazně náročná, ale byla natolik lehká – zatáčky byly málo klopené a skoky natolik malé – že v dané rychlosti bylo těžké ji projet. Pokud naši závodníci jeli na prvních pozicích a měli největší rychlost, tak se stalo, že spadli,“ vysvětluje trenér Marek Jelínek.

'Naprosté podhodnocení'

Pád z postupové pozice se přihodil i české olympioničce Kateřině Louthanové. Z tratě, která jen s velkou dávkou fantazie připomínala takové, jaké známe ze Světových pohárů, byla zklamaná i Eva Samková:

„Pokud chce FIS, aby lidi na Světových pohárech jezdili kvalitně a dobře, tak si je musí vychovávat tím, že budou stavět adekvátní tratě na juniorských mistrovstvích světa a Evropských pohárech, tohle bylo naprosté podhodnocení,“ postěžovala si.

Při pohledu na nedaleký snowpark pro freestyleové disciplíny naopak snowboardcrossaři viděli, že tam si pořadatelé šampionátu, který spadá pod Mezinárodní lyžařskou federaci FIS, dali hodně záležet.

„To mě trochu zklamalo. Vypadalo to, že se na nás úplně vyprdli, že jim záleželo hlavně na freestylových disciplínách a naši trať postavili jen tak bokem,“ čekala mnohem kvalitnější snowboardcrossovou trať Eva Samková.

I tak jsou ale čtyři české dívky mezi elitou juniorského mistrovství světa velkým posunem oproti minulým šampionátům. „Doufala jsem ve velké finále i v medaili, ale nakonec jsem spokojená s pátým místem. Je to můj nejlepší výsledek v kariéře a třeba se podívám i na olympiádu,“ věří Vendula Burešová s výhledem na Peking 2022, kde by Eva Samková chtěla bojovat o svou třetí olympijskou medaili v řadě a mohla by mít i výraznější českou konkurenci.