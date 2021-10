‚Bylo by trapné říkat, že chci být v top 20.‘ Samková před olympijskou sezónou cílí na stupně vítězů

Snowboardcrossařka Eva Samková má před sebou další olympijskou sezonou. V kariéře už třetí a po dvou medailových úspěších snad ani nemůže vyhlížet jiné umístění než to na stupních vítězů. V osmadvaceti letech už má zkušeností dost a může vyhlížet první závod sezony Světového poháru. Bude v něm obhajovat Křišťálový glóbus. Praha 17:14 25. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková | Zdroj: Profimedia

„Až ve finále se to rozhodlo, zvládla jsem to a vlastně jsem odjela skvělý závod. Věřím si v tom, že to budu dál zvládat, když nebudu nic předstírat a budu říkat, že chci být v top trojce. Že to bude můj cíl,“ řekla na tiskové konferenci Samková.

Trenér Marek Jelínek občas skočil své svěřenkyni do řeči a připomněl kromě Světového poháru také olympijské hry. Tyto dva významné podniky spojuje jedno místo. Světový pohár začne pro Samkovou na konci listopadu v Číně, kde se pak bude v únoru konat právě i olympiáda.

„Když má člověk už pár let dobré výsledky, bylo by trapné říkat, že chci skončit v top 20. Vždyť to by mi ani nikdo nevěřil,“ řekla Samková.

V Soči byla Samková zlatá, v Jižní Koreji získala po těžké sezoně možná trochu překvapivou bronzovou medaili. Samková věří, že víra ve vlastní schopnosti je pro úspěch klíčová.

„Všichni bojujeme s nějakou sebedůvěrou, holky obzvlášť. Myslím si, že my holky více inklinujeme k tomu se zpochybňovat, že nejsme dostatečně dobré. Měla jsem toto období dlouhou dobu a když se člověku nedaří, má k tomu tendenci. Pak to nějak postupně vstřebá a odezní to, svět se přeci jen nezboří. Teď už si věřím, ale musela jsem si projít i časy, kdy jsem si nevěřila vůbec,“ říká teď už zase sebevědomější snowboardcrossařka Eva Samková.

