Elitní lyžařské a snowboardové závody čeká změna. Zákaz vosků s fluorem může zvýhodnit velké týmy

Už od příští sezony mají servismani při mazání zákaz používání vosků s fluorem. To platí pro závody organizované Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) a tato zdánlivá maličkost může mít velký vliv na výsledky světových šampionátů i olympijských her. Plno starostí čeká i na český tým.

„V Číně teď mají neomezený rozpočet na výzkum těchto věcí. A obzvláště ve snowboardcrossu, když to někomu trochu víc jede, tak se s tím na některých tratích vůbec nedá bojovat. Zažili jsme to z obou stran mnohokrát,“ přiblížil Radiožurnálu trenér české snowboardcrossové reprezentace Marek Jelínek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zákaz vosků s fluorem může znamenat v zimních sportech výrazné změny. Více v příspěvku Jakuba Marka

Aktuálně to vypadá, že Eva Samková bude muset od příští sezony spoléhat kromě svých schopností i na vývoj nových technologií. Vosky s fluorem FIS zakazuje z ekologických důvodů a jednotlivé týmy bude „přezbrojení“ stát velké peníze.

„Máme zásoby vosku, všechna prkna jsou promazaná voskem s fluorem. A vypadá to, že i když se pořádně vyčistí, tak to stále bude detekovatelné. Jim nejde o množství, ale o stopu, takže všechno komplet vyměnit a vyčistit je obrovsky finančně náročné. Pevně doufám, že změna nastane až po olympijských hrách, jinak by to i svádělo k domněnkám, že někdo tím může získat výhodu,“ dodal Jelínek.

Do zimní olympiády v Pekingu sice zbývají ještě téměř dva roky, ale na tak výraznou změnu je to minimální časový úsek. A i podle šéfa servisu běžců na lyžích Martina Blaschkeho z toho budou profitovat bohaté reprezentace, které si můžou dovolit podrobný výzkum nových vosků bez fluoru.

Takže očekává ještě větší norskou dominanci. A český tým může jen v nevyužitém materiálu s fluorem počítat velké ztráty.

„My jako český běžecký tým máme takové zásoby, že když to spočítáme, tak je to něco přes dva miliony korun,“ přidal Blaschke, podle kterého ale FIS ještě přesně neví, jak se bude nepřítomnost fluoru na skluznicích měřit a jaké budou sankce. Otázek je tak stále více než odpovědí.