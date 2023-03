Adamczyková o celkovém třetím místě ve Světovém poháru nepřemýšlí, raději by vyhrála poslední závod

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková v kanadském Mont-Sainte-Anne nenavázala na své první stupně vítězů v sezoně Světového poháru a po druhém místě ze Švýcarska skončila pátá. I tak se ale přiblížila celkovému třetímu místu v seriálu. Jak řekla v rozhovoru pro Radiožurnál Sport, trať se jí zamlouvá, ale je si vědoma, že ztráta na australskou soupeřku je velká. Mont-Sainte-Anne (Kanada) 12:32 26. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Adamczyková | Zdroj: Profimedia

Závod jste zakončila vítěznou jízdou, ačkoliv to bylo jen v malém finále. Převládá teď spíš radost, nebo smutek?

Samozřejmě, že jsem chtěla do normálního finále, protože se mi jezdilo dobře. V semifinále jsem ale udělala moc chyb na to, abych postoupila. Mezi druhou a třetí klopenkou jsme se tam navíc trochu potkali s Američankou, to mi také úplně nepomohlo. Chtěla jsem se ještě zavěsit a myslím, že byla možnost soupeřky v dlouhé cílové rovince předjet, ale nepovedlo se. Vyhrála jsem alespoň druhé finále a budu mít v neděli další šanci.

Po startu jste se ale v semifinále držela na postupové druhé příčce, že?

Je to tak, ve druhé zatáčce jsem chtěla předjet na vnitřek, což se mi docela povedlo, ale neprojela jsem ji celou. Pak jsme jeli na boule vedle sebe, soupeřku to tam rozhodilo, dotkly jsme se a pak už jsem do třetí zatáčky nejela čistě.

Ve vyřazovacích jízdách to bylo často dost těsné a dramatické. Jaká je vlastně trať v zimním středisku, které je ve Světovém poháru úplně nové?

Je to super, jsou tu pěkné skoky. Start vás může vytrestat, dá se docela lehce pokazit, zároveň ale trať není nějak extra těžká. Je pomalejší, rozjede se pořádně až v cílové rovince. Tudíž je to spíš o tom, že se držíme všichni pohromadě a nikdo neodjíždí, protože to zkrátka není nejtěžší trať. Jezdí se mi hezky!

V celkovém pořadí Světového pořadí Světového poháru jste se přiblížila třetí Australance Josie Baffové. Máte tento souboj před závěrečným závodem sezony v hlavě?

Koukala jsem na to, samozřejmě by to bylo moc hezké, ale ten rozdíl je nějakých 46 bodů. Hodně záleží, jak dojede Josie. Já bych klidně brala, kdybych vyhrála poslední závod a byla celkově čtvrtá. Ráda bych si dala velké finále.

Britka Banksová mi trochu připomíná biatlonového Johannese Bö - vyhrála šestý závod Světového poháru v řadě. Co na její výkony říkáte?

Je skvělá, jezdí konstantně dobře a je vidět, že má tuto sezonu i dobře nastavenou hlavu. Minulý rok se nejvíce cítila na olympiádu a tam jí to bohužel nevyšlo, i když se jí ve svěťácích docela dařilo. Dříve jezdila v týmu s Francouzi, není má takový menší tým Britů a myslím, že jí to vyhovuje.

Závěrečné závody letošní sezony Světového poháru ve snowboardcrossu proběhnou v neděli v 17.00.