„Jsem samozřejmě velice spokojená, vítězství bylo docela blízko, ale na start sezony to bylo myslím super,“ říkala po závodě Eva Samková.

Jsem spokojená, říká Samková po třetím místě na úvod sezony. V neděli chce výsledek vylepšit

A mohlo být v italském středisku pro českou závodnici ještě veselejší. Start i úvodní boule zvládla odpružit ze všech nejlépe, pak se před ní ale dostaly vítězná Italka Michaela Mojoliová a také Američanka Faye Guliniová.

„To, že bych vyhrála start, jsme včera myslím nikdo nečekali. To je pozitivní. Pak se za mnou vyvezly, mohla jsem asi jet víc vlevo a nenechat tam tolik místa,“ popisovala Samková.

I když se v tréninku necítila dobře, až do finále byla Samková ve svých jízdách suverénní. Vítězila v nich stylem start - cíl.

„Je pravda, že ve čtvrtfinále i v semifinále jsem zvládla ujet jim o tolik, že se nestihly za mě zavěsit, ale tady už jsem jim prostě nestihla tolik ujet. Semifinále jsem měla trochu lehčí, protože jsem tam neměla tak dobré holky,“ řekla dvojnásobná olympijská medailistka.

„Je to tu sice kratší, ale jsou tu docela boule, takže jsme dole docela zadýchané. Jsem ráda, že jsem to vydržela naplno,“ dodala Samková.

A jak je na tom s kondicí, zjistí Samková ještě lépe v neděli. Čeká ji další závod.

„Má být hezky, takže to bude ještě o to lepší. Moc se na to těším. Pokud se mi povede dostat ještě do finále, tak bych to ráda ještě vylepšila,“ těší se Samková.

Nedělní závod začne ve 14.00.